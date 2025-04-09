Як модники носять годинник у 2025 — не так, як ви звикли

Жіночий годинник на руці. Фото: Freepik

У сучасній моді годинник — це вже давно не просто прилад для вимірювання часу. Це частина образу, елемент, який може розповісти про людину більше, ніж одяг чи взуття. І ось знову на перший план вийшло несподіване питання: чи нормально носити годинник не під, а поверх рукава?

На це питання відповіли у Vogue.

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Цей прийом знову став гучною темою після показу Louis Vuitton осінь-зима 2025/2026 у Парижі. Моделі виходили в образах, де годинники мали не просто доречний вигляд — вони були головним акцентом. Особливо увагу привернула модель, натхненна старим дизайном Monterey — першим годинником Louis Vuitton, який з’явився ще у 1988 році. Його придумала італійська архітекторка Гає Ауленті. Саме вона також створила інтер’єр музею Орсе у Парижі, а ще оформлювала автосалони та навіть гірське шале для Джанні Аньєллі.

До речі, саме Джанні Аньєллі — легендарний бос Fiat — першим прославив ідею носити годинник поверх манжета. Кажуть, це було через те, що йому не подобались тісні манжети. Але згодом це стало його "фішкою" — сміливою та дуже впізнаваною. І от тепер, десятиліття потому, ця фішка знову на подіумах.

Louis Vuitton осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

На показі Louis Vuitton годинники з’являлись прямо на сорочках із виразними плечима або на фоні яскравих водолазок. Один годинник навіть повісили на шию в мініатюрній сумочці як кулон. І мало це зовсім не дивний, а дуже стильний вигляд.

Колекція Louis Vuitton осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Цікаво, що сьогодні бренд активно переосмислює свої годинники. Наприклад, модель Tambour, яку оновив Жан Арно (так, син того самого Бернара Арно), дебютувала саме на подіумі. Нові годинники мають характер, чіткий стиль і залишаються вірними духу бренду.

А ще важливо, що дизайнери почали думати про жінок у годинниковій моді. Проте якщо носити годинник поверх рукава — треба створити контраст. Наприклад, масивний годинник на тонкій тканині або годинник з блиском на строгому жакеті. А бренд Tibi навіть пішов далі: вони зробили спеціальні розрізи у рукавах, щоб годинник не заважав і водночас привертав увагу.

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