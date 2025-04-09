Как модники носят часы в 2025 — не так, как вы привыкли

Женские часы на руке. Фото: Freepik

В современной моде часы — это уже давно не просто прибор для измерения времени. Это часть образа, элемент, который может рассказать о человеке больше, чем одежда или обувь. И вот снова на первый план вышел неожиданный вопрос: нормально ли носить часы не под, а поверх рукава?

На этот вопрос ответили в Vogue.

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Этот прием снова стал громкой темой после показа Louis Vuitton осень-зима 2025/2026 в Париже. Модели выходили в образах, где часы выглядели не просто уместно — они были главным акцентом. Особенно внимание привлекла модель, вдохновленная старым дизайном Monterey — первых часов Louis Vuitton, которые появились еще в 1988 году. Его придумала итальянский архитектор Хайе Ауленти. Именно она также создала интерьер музея Орсе в Париже, а еще оформляла автосалоны и даже горное шале для Джанни Аньелли.

Кстати, именно Джанни Аньелли — легендарный босс Fiat — первым прославил идею носить часы поверх манжета. Говорят, это было из-за того, что ему не нравились тесные манжеты. Но впоследствии это стало его "фишкой" — смелой и очень узнаваемой. И вот теперь, десятилетие спустя, эта фишка снова на подиумах.

Louis Vuitton осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

На показе Louis Vuitton часы появлялись прямо на рубашках с выразительными плечами или на фоне ярких водолазок. Одни часы даже повесили на шею в миниатюрной сумочке как кулон. И выглядело это совсем не странно, а очень стильно.

Коллекция Louis Vuitton осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Интересно, что сегодня бренд активно переосмысливает свои часы. Например, модель Tambour, которую обновил Жан Арно (да, сын того самого Бернара Арно), дебютировала именно на подиуме. Новые часы имеют характер, четкий стиль и остаются верными духу бренда.

А еще важно, что дизайнеры начали думать о женщинах в часовой моде. Однако если носить часы поверх рукава — надо создать контраст. Например, массивные часы на тонкой ткани или часы с блеском на строгом жакете. А бренд Tibi даже пошел дальше: они сделали специальные разрезы в рукавах, чтобы часы не мешали и в то же время привлекали внимание.

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