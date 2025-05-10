Які джинси носить Дженніфер Еністон — вони завжди в тренді

Дженніфер Еністон. Фото: скриншот відео

Ніхто не вміє носити денім так природно, як Дженніфер Еністон. Її стиль — це не про тренди на один сезон, а про речі, які залишаються актуальними роками. Вона завжди має стильний вигляд, але без зайвого пафосу. Особливо тоді, коли обирає джинси. За роки ми бачили на ній і рвані моделі, і прямі, і укорочені. Але є один образ, який вразив усіх найбільше — той, де вона одягнена в подовжені джинси-кльош.

Про це пише WOMAN&HOME.

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Це було ще у 2016 році, але цей образ акторки досі у багатьох в памяті. Дженніфер йде вулицями Нью-Йорка у джинсах від Mother Denim, білосніжній шовковій сорочці та з ременем Gucci. І ніби нічого особливого, але образ сміливо можна назвати вдалим. Особливо підбір взуття: еспадрильї на танкетці від Burberry. Джинси майже повністю прикривають взуття і візуально видовжують ноги. Це не просто вдалий образ — це приклад того, як прості речі можуть створити ефект "вау".

Ще один нюанс — аксесуари. Так, у Джен вони люксові: сонцезахисні окуляри Tom Ford, сумка Chanel. Але ж базовий одяг — джинси й сорочка — доступний кожній з нас. І саме ця універсальність надихає. Не обов’язково мати дизайнерські речі, щоб мати стильний вигляд. Достатньо правильно зібрати прості елементи гардероба.

Джинси-кльош. Фото з Instagram

Є жінки, які женуться за всім яскравим — леопард, квіткові принти, нестандартні фасони. А потім розуміють, що без звичайної білої сорочки та ідеальних джинсів усе це не має сенсу. Дженніфер — це нагадування про те, що в моді іноді менше — значить краще. І що класика завжди працює.

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