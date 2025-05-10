Какие джинсы носит Дженнифер Энистон — они всегда в тренде

Дженнифер Энистон. Фото: скриншот видео

Никто не умеет носить деним так естественно, как Дженнифер Энистон. Ее стиль — это не про тренды на один сезон, а про вещи, которые остаются актуальными годами. Она всегда стильная, но без лишнего пафоса. Особенно тогда, когда выбирает джинсы. За годы мы видели на ней и рваные модели, и прямые, и укороченные. Но есть один образ, который поразил всех больше всего — тот, где она одета в удлиненные джинсы-клеш.

Об этом пишет WOMAN&HOME.

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Это было еще в 2016 году, но этот образ актрисы до сих пор у многих в памяти. Дженнифер идет по улицам Нью-Йорка в джинсах от Mother Denim, белоснежной шелковой рубашке и с ремнем Gucci. И вроде бы ничего особенного, но образ смело можно назвать удачным. Особенно подбор обуви: эспадрильи на танкетке от Burberry. Джинсы почти полностью прикрывают обувь и визуально удлиняют ноги. Это не просто удачный образ — это пример того, как простые вещи могут создать эффект "вау".

Еще один нюанс — аксессуары. Да, у Джен они люксовые: солнцезащитные очки Tom Ford, сумка Chanel. Но ведь базовая одежда — джинсы и рубашка — доступна каждой из нас. И именно эта универсальность вдохновляет. Не обязательно иметь дизайнерские вещи, чтобы выглядеть стильно. Достаточно правильно собрать простые элементы гардероба.

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Есть женщины, которые гонятся за всем ярким — леопард, цветочные принты, нестандартные фасоны. А потом понимают, что без обычной белой рубашки и идеальных джинсов все это не имеет смысла. Дженнифер — это напоминание о том, что в моде иногда меньше — значит лучше. И что классика всегда работает.

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