Baggy-джинси повернулись в моду з 90-х — хіт цієї весни

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Baggy-джинси вже не просто тренд, а справжній must-have весни й літа 2025. Їх більше не носять тільки для зручності чи в стилі streetstyle. Сьогодні це частина продуманих, навіть елегантних образів. І, треба сказати чесно, вони мають крутий вигляд майже з усім. Особливо, якщо знати, як поєднувати.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Коли ці джинси вперше стали популярними

Спочатку ці мішкуваті джинси носили хіп-хопери в 90-х. Потім вони зникли на деякий час, але мода, як ми знаємо, любить повертатися. Тепер baggy повернулися на повну — у світлих відтінках деніму, з високою талією, зі стрілками, ременями. Мають стильний і сучасний вигляд. Такі джинси — це про розслабленість і комфорт.

Baggy-джинси. Фото з Instagram

Універсальність — головна фішка baggy-джинсів. Їх легко стилізувати вдень: об’ємні або прості футболки, майки по фігурі, кросівки — і вже готовий зручний міський образ. Ввечері ж можна додати до них шовковий топ або приталений жакет, підбори. Ідеальний мікс повсякденності та вечірньої вишуканості.

Джинси з сорочкою. Фото з Instagram

Обов'язково ще варто спробувати комбо з мікротопом і мінімалістичними босоніжками. Або ж навпаки — біла сорочка, трохи об’ємна, плюс яскраві сережки чи масивний ланцюг. Секрет вдалого образу у деталях.

Стильний образ. Фото з Instagram

It-girls вже давно показали: навіть найпростішу річ можна зробити яскравим елементом свого стилю. Baggy-джинси саме такі. У них є свобода, комфорт, характер. І це не просто штани, а гарний настрій.

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