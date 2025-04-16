Найкращі ідеї, як носити джинсову куртку у 2025 — добірка стильних луків

Дівчина в джинсовій куртці. Фото: Freepik

Джинсова куртка — це не просто базова річ. Це ваш рятівний круг, коли не знаєте, що накинути, щоб мати стильний вигляд. І хоча здається, що вона вже всім набридала, цього сезону вона знову в грі — тільки в новому світлі.

Новини.LIVE розповість, як можна носити її цієї весни, щоб мати не такий вигляд як усі, а як із модного шоу.

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Повний денім-лук

Так, денім з денімом — це не злочин. Навпаки, класика, яка працює безвідмовно. Синя куртка, джинси у тон, біла сорочка і вуаля, ви вже ніби зійшли з обкладинки модного журналу. Щоб зробити образ цікавішим, оберіть яскраві туфлі чи чоботи. Наприклад, жовті або рожеві.

Повний денім-лук. Фото з Instagram

Декорована джинсовка

Якщо вам набридла звичайна джинса, обирайте щось з вишивкою, камінцями або бахромою. Додайте джинси (не обов'язково в тон!) і ковбойські чоботи, і отримаєте не тільки стильний, а й зухвалий образ.

Декорована джинсовка. Фото з Instagram

Оверсайз + міні

Джинсова куртка оверсайз і мінісукня — пара, яка працює безвідмовно. Вона має такий вигляд, ніби ви щойно вийшли з модної Pinterest-дошки. Спробуйте з високими чоботами, як у street-style зірок, і отримаєте образ, який хочеться фотографувати.

Стильний образ з джинсовкою. Фото з Instagram

Темна джинса

Джинсову куртку можна сміливо брати навіть на вечерю з вином і свічками. Оберіть темну, лаконічну модель, яку можна по-різному обіграти в образі.

Ніжний образ. Фото з Instagram

Наприклад, можна додати до образу розкішну спідницю (атласну або з блиском), і не забудьте про аксесуари, такі як великі сережки.

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