Лучшие идеи, как носить джинсовую куртку в 2025 — подборка стильных луков

Девушка в джинсовой куртке. Фото: Freepik

Джинсовая куртка — это не просто базовая вещь. Это ваш спасательный круг, когда не знаете, что накинуть, чтобы выглядеть стильно. И хотя кажется, что она уже всем надоела, в этом сезоне она снова в игре — только в новом свете.

Новини.LIVE расскажет, как можно носить ее этой весной, чтобы выглядеть не как все, а как с модного шоу.

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Полный деним-лук

Да, деним с денимом — это не преступление. Наоборот, классика, которая работает безотказно. Синяя куртка, джинсы в тон, белая рубашка и вуаля, вы уже будто сошли с обложки модного журнала. Чтобы сделать образ интереснее, выберите яркие туфли или сапоги. Например, желтые или розовые.

Полный деним-лук. Фото из Instagram

Декорированная джинсовка

Если вам надоела обычная джинса, выбирайте что-то с вышивкой, камнями или бахромой. Добавьте джинсы (не обязательно в тон!) и ковбойские сапоги, и получите не только стильный, но и дерзкий образ.

Декорированная джинсовка. Фото из Instagram

Оверсайз + мини

Джинсовая куртка оверсайз и мини-платье — пара, которая работает безотказно. Она выглядит так, будто вы только что вышли с модной Pinterest-доски. Попробуйте с высокими сапогами, как у street-style звезд, и получите образ, который хочется фотографировать.

Стильный образ с джинсовкой. Фото из Instagram

Темная джинса

Джинсовую куртку можно смело брать даже на ужин с вином и свечами. Выберите темную, лаконичную модель, которую можно по-разному обыграть в образе.

Нежный образ. Фото из Instagram

Например, можно добавить к образу роскошную юбку (атласную или с блеском), и не забудьте про аксессуары, такие как большие серьги.

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