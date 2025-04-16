Лучшие идеи, как носить джинсовую куртку в 2025 — подборка стильных луков

Джинсовая куртка на весну-2025 — как носить, чтобы быть в тренде
Джинсовая куртка — это не просто базовая вещь. Это ваш спасательный круг, когда не знаете, что накинуть, чтобы выглядеть стильно. И хотя кажется, что она уже всем надоела, в этом сезоне она снова в игре — только в новом свете.
Новини.LIVE расскажет, как можно носить ее этой весной, чтобы выглядеть не как все, а как с модного шоу.
Стильные способы носить джинсовую куртку в 2025 году
Полный деним-лук
Да, деним с денимом — это не преступление. Наоборот, классика, которая работает безотказно. Синяя куртка, джинсы в тон, белая рубашка и вуаля, вы уже будто сошли с обложки модного журнала. Чтобы сделать образ интереснее, выберите яркие туфли или сапоги. Например, желтые или розовые.
Декорированная джинсовка
Если вам надоела обычная джинса, выбирайте что-то с вышивкой, камнями или бахромой. Добавьте джинсы (не обязательно в тон!) и ковбойские сапоги, и получите не только стильный, но и дерзкий образ.
Оверсайз + мини
Джинсовая куртка оверсайз и мини-платье — пара, которая работает безотказно. Она выглядит так, будто вы только что вышли с модной Pinterest-доски. Попробуйте с высокими сапогами, как у street-style звезд, и получите образ, который хочется фотографировать.
Темная джинса
Джинсовую куртку можно смело брать даже на ужин с вином и свечами. Выберите темную, лаконичную модель, которую можно по-разному обыграть в образе.
Например, можно добавить к образу роскошную юбку (атласную или с блеском), и не забудьте про аксессуары, такие как большие серьги.
Ранее мы писали о том, какой бомбер вытеснил джинсовку в этом году.
Также мы сообщали, какие модные джинсы носит Даша Квиткова в этом году.
Читайте Новини.LIVE!