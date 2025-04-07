Бомбер, який хочеться носити щодня — головна покупка міжсезоння

Дівчина в бомбері. Фото: Freepik

Навесні всім хочеться оновлення і гардероба теж. Особливо, коли потрібно знайти ідеальний верхній одяг на міжсезоння: такий, щоб носити вже зараз і не знімати аж до осені. Якщо пальто вже набридло, тренч здається занадто звичним, а косуха — занадто зухвалою, то саме час придивитися до бомбера. І не простого, а з натуральної бавовни.

Новини.LIVE розповість, чому так.

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Бавовняний бомбер пасує під будь-який образ. Так, він не врятує від дощу, але в суху погоду — це просто знахідка. Він легкий, приємний до тіла й має набагато "м’якший" вигляд за шкіру чи синтетику. Тому навесні та влітку без нього ніяк.

Який бомбер обрати у 2025

Тут усе залежить від вашого стилю та фігури. Якщо хочеться свободи — вибирайте оверсайз: у такому буде зручно й він дуже модний. Бренди типу Stella McCartney чи Rabanne саме на такі роблять ставку. Якщо любите класику, то краще взяти прямий фасон середньої довжини. Ідея для невисоких дівчат — укорочений бомбер, який візуально додає росту.

Бомбер в образі. Фото з Instagram

А ще зверніть увагу на моделі з накладними кишенями — вони додають образу нотку стилю "сафари" або "робочого шику", що зараз у тренді. Ще одна цікава деталь — комір-стійка. Він одразу робить будь-який лук сучасним.

Бомбер з накладними кишенями. Фото з Instagram

А що з кольорами

Усе просто: чим спокійніший відтінок — тим більше варіантів комбінування. Білий, бежевий, сірий, чорний, темно-синій — це універсальна база. Але якщо хочеться свіжості, то зверніть увагу на ніжні кольори: пастельно-рожевий, блакитний, вершковий. Вони мають чудовий вигляд як із джинсами, так і з легкими сукнями.

Раніше ми писали про те, які тренчі будуть в тренді не один сезон.

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