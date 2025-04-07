Бомбер, который хочется носить каждый день — главная покупка межсезонья

Девушка в бомбере. Фото: Freepik

Весной всем хочется обновления и гардероба тоже. Особенно, когда нужно найти идеальную верхнюю одежду на межсезонье: такую, чтобы носить уже сейчас и не снимать вплоть до осени. Если пальто уже надоело, тренч кажется слишком привычным, а косуха — слишком вызывающей, то самое время присмотреться к бомберу. И не простому, а из натурального хлопка.

Новини.LIVE расскажет, почему так.

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Хлопковый бомбер подходит под любой образ. Да, он не спасет от дождя, но в сухую погоду — это просто находка. Он легкий, приятный к телу и выглядит гораздо "мягче" кожи или синтетики. Поэтому весной и летом без него никак.

Какой бомбер выбрать в 2025 году

Здесь все зависит от вашего стиля и фигуры. Если хочется свободы — выбирайте оверсайз: в таком будет удобно и выглядит он очень модно. Бренды типа Stella McCartney или Rabanne именно на такие делают ставку. Если любите классику, то лучше взять прямой фасон средней длины. Идея для невысоких девушек — укороченный бомбер, который визуально добавляет роста.

Бомбер в образе. Фото из Instagram

А еще обратите внимание на модели с накладными карманами — они добавляют образу нотку стиля "сафари" или "рабочего шика", что сейчас в тренде. Еще одна интересная деталь — воротник-стойка. Он сразу делает любой лук современным.

Бомбер с накладными карманами. Фото из Instagram

А что с цветами

Все просто: чем спокойнее оттенок — тем больше вариантов комбинирования. Белый, бежевый, серый, черный, темно-синий — это универсальная база. Но если хочется свежести, то обратите внимание на нежные цвета: пастельно-розовый, голубой, сливочный, сливочный. Они отлично смотрятся как с джинсами, так и с легкими платьями.

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