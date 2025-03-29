Джинсовий total look в тренді — стильні образи на весну з фото

Стильна дівчина в джинсовій куртці. Фото з Instagram

Денім уже понад століття є головним полотном для експериментів у сфері моди, і ця весна не виключення, адже він знову в трендах. Total denim можна носити різними способами, створюючи унікальні образи з цікавими акцентами.

Стилістка Олена Шевченко розповіла в Instagram, з чим можна поєднувати total denim.

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Стилістка обрала вбрання з темно-синього деніму та показала трендові образи, міксуючи джинс зі стильними лонгслівами та аксесуарами.

Так, перший її образ — класичний total denim look, який складається з джинсів кльош, укороченої джинсової куртки, світлого взуття і сумки. Завершити лук вона вирішила чорним кепі та стильними окулярами.

Стильний Total denim на весну. Фото: instagram/purpur.stylist

Олена Шевченко також продемонструвала, що образ може бути без джинсової куртки, а лише зі штанами, стильним лонгслівом молочного кольору, світлою сумкою та іншими аксесуарами.

Стильний Total denim на весну. Фото: instagram/purpur.stylist

Модні тренди стверджують, що цього сезону влучно буде обрати сукню або сарафан з деніму для більш жіночного вигляду. Вона може бути середньої довжини з поясом або вільного крою. Підкреслити образ можна аксесуарами, наприклад, сумкою з натуральної шкіри чи капелюхом.

Не менш вдалим луком будуть шорти в поєднанні з денімовою сорочкою. Якщо погода дозволяє, то без вагань обирайте шорти з високою талією та комбінуйте їх з класичною джинсовою сорочкою або легким джинсовим жакетом.

Також важливо експериментувати з різними відтінками деніму. Стилісти кажуть, що цього року дуже популярним буде поєднання світлого деніму з темним або навіть контрастні варіанти, такі як джинси темно-синього кольору з курткою світлого деніму.

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