Джинсовий total look в тренді — стильні образи на весну з фото

Усе в джинсі — як зібрати модний образ навесні 2025 року
Денім уже понад століття є головним полотном для експериментів у сфері моди, і ця весна не виключення, адже він знову в трендах. Total denim можна носити різними способами, створюючи унікальні образи з цікавими акцентами.
Стилістка Олена Шевченко розповіла в Instagram, з чим можна поєднувати total denim.
Як носити total denim цієї весни
Стилістка обрала вбрання з темно-синього деніму та показала трендові образи, міксуючи джинс зі стильними лонгслівами та аксесуарами.
Так, перший її образ — класичний total denim look, який складається з джинсів кльош, укороченої джинсової куртки, світлого взуття і сумки. Завершити лук вона вирішила чорним кепі та стильними окулярами.
Олена Шевченко також продемонструвала, що образ може бути без джинсової куртки, а лише зі штанами, стильним лонгслівом молочного кольору, світлою сумкою та іншими аксесуарами.
Модні тренди стверджують, що цього сезону влучно буде обрати сукню або сарафан з деніму для більш жіночного вигляду. Вона може бути середньої довжини з поясом або вільного крою. Підкреслити образ можна аксесуарами, наприклад, сумкою з натуральної шкіри чи капелюхом.
Не менш вдалим луком будуть шорти в поєднанні з денімовою сорочкою. Якщо погода дозволяє, то без вагань обирайте шорти з високою талією та комбінуйте їх з класичною джинсовою сорочкою або легким джинсовим жакетом.
Також важливо експериментувати з різними відтінками деніму. Стилісти кажуть, що цього року дуже популярним буде поєднання світлого деніму з темним або навіть контрастні варіанти, такі як джинси темно-синього кольору з курткою світлого деніму.
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