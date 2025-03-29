Джинсовый total look в тренде — стильные образы на весну с фото

Стильная девушка в джинсовой куртке. Фото из Instagram

Деним уже больше века является главным полотном для экспериментов в сфере моды, и эта весна не исключение, ведь он снова в трендах. Total denim можно носить разными способами, создавая уникальные образы с интересными акцентами.

Стилист Елена Шевченко рассказала в Instagram, с чем можно сочетать total denim.

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Стилист выбрала наряды из темно-синего денима и показала трендовые образы, миксуя джинс со стильными лонгсливами и аксессуарами.

Так, первый ее образ — классический total denim look, который состоит из джинсов клеш, укороченной джинсовой куртки, светлой обуви и сумки. Завершить лук она решила черным кепи и стильными очками.

Стильный Total denim на весну. Фото: instagram/purpur.stylist

Елена Шевченко также продемонстрировала, что образ может быть без джинсовой куртки, а лишь с брюками, стильным лонгсливом молочного цвета, светлой сумкой и другими аксессуарами.

Стильный Total denim на весну. Фото: instagram/purpur.stylist

Модные тренды утверждают, что в этом сезоне уместно будет выбрать платье или сарафан из денима для более женственного вида. Оно может быть средней длины с поясом или свободного кроя. Подчеркнуть образ можно аксессуарами, например, сумкой из натуральной кожи или шляпой.

Не менее удачным луком будут шорты в сочетании с денимовой рубашкой. Если погода позволяет, то без колебаний выбирайте шорты с высокой талией и комбинируйте их с классической джинсовой рубашкой или легким джинсовым жакетом.

Также важно экспериментировать с различными оттенками денима. Стилисты говорят, что в этом году очень популярным будет сочетание светлого денима с темным или даже контрастные варианты, такие как джинсы темно-синего цвета с курткой светлого денима.

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