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Главный деним-тренд весны — baggy из 90-х снова в тренде

2 мая 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Baggy-джинсы вернулись в моду из 90-х — хит этой весны
Девушка в джинсах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Baggy-джинсы уже не просто тренд, а настоящий must-have весны и лета 2025. Их больше не носят только для удобства или в стиле streetstyle. Сегодня это часть продуманных, даже элегантных образов. И, надо сказать честно, они круто смотрятся почти со всем. Особенно, если знать, как сочетать.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Когда эти джинсы впервые стали популярными

Сначала эти мешковатые джинсы носили хип-хоперы в 90-х. Затем они исчезли на некоторое время, но мода, как мы знаем, любит возвращаться. Теперь baggy вернулись в полную силу — в светлых оттенках денима, с высокой талией, со стрелками, ремнями. Выглядят стильно и современно. Такие джинсы — это про расслабленность и комфорт.

Стильні джинси на 2025 рік
Baggy-джинсы. Фото из Instagram

Универсальность — главная фишка baggy-джинсов. Их легко стилизовать днем: объемные или простые футболки, майки по фигуре, кроссовки — и уже готов удобный городской образ. Вечером же можно добавить к ним шелковый топ или приталенный жакет, каблуки. Идеальный микс повседневности и вечерней изысканности.

Джинси, що повернулись в тренди з 90-х
Джинсы с рубашкой. Фото из Instagram

Обязательно еще стоит попробовать комбо с микротопом и минималистичными босоножками. Или же наоборот — белая рубашка, немного объемная, плюс яркие серьги или массивная цепь. Секрет удачного образа кроется в деталях.

Вдалий образ в деталях
Стильный образ. Фото из Instagram

It-girls уже давно показали: даже самую простую вещь можно сделать ярким элементом своего стиля. Baggy-джинсы именно такие. В них есть свобода, комфорт, характер. И это не просто штаны, а хорошее настроение.

Ранее мы писали о том, что молочные джинсы в тренде этого сезона — пример удачного образа от Денисенко.

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