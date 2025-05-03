Джинси, які всі носитимуть у 2025 — не пропустіть цей тренд

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

У гардеробі кожної з нас є пара тих самих ідеальних джинсів. Тих, що рятують, коли нічого вдягнути. Це можуть бути розслаблені мішкуваті джинси з 90-х, що повертають у юність. Або класичні прямі, які пасують до всього на світі. А може, десь на полиці лежать ті самі, які чекають свого зоряного часу, щоб знову бути в центрі уваги.

На яку саме модель джинсів звернути уваги, розповідають Новини.LIVE.

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Весна — це завжди про зміни. Хочеться оновити себе хоча б трохи, додати щось нове в повсякденність. І саме зараз ідеальний момент, щоб звернути увагу на джинси незвичайного фасону — бочкоподібні або, як їх ще називають, підковоподібні.

Що такого особливого в цих джинсах

Вони мають вузьку талію та об’ємні заокруглені штанини, які звужуються донизу. Це такий собі свіжий подих у світі деніму, який дозволяє створити нестандартний силует і одразу виділитись.

Barrel jeans. Фото з Instagram

Отже, якщо підсумовувати, то саме ці джинси:

пасують до всього і доречні у будь-яку пору року;

комбінуються дійсно майже з усім: хочете — одягайте із затишним светром, хочете — з легкою блузою або базовою білою сорочкою;

взуття теж обираєте під настрій: балетки, лофери, туфлі на підборах чи навіть чоботи, якщо на вулиці прохолодно.

Стильні джинси. Фото з Instagram

Таким чином, якщо є бажання освіжити гардероб, то barrel jeans саме те. Вони додають образу родзинку без зайвих зусиль. Тому на них однозначно варто звернути увагу цього сезону.

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