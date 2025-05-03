Джинсы, которые все будут носить в 2025 — не пропустите этот тренд

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

В гардеробе каждой из нас есть пара тех самых идеальных джинсов. Тех, что спасают, когда нечего надеть. Это могут быть расслабленные мешковатые джинсы из 90-х, возвращающие в юность. Или классические прямые, которые подходят ко всему на свете. А может, где-то на полке лежат те самые, которые ждут своего звездного часа, чтобы снова быть в центре внимания.

На какую именно модель джинсов обратить внимание, рассказывают Новини.LIVE.

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Весна — это всегда о переменах. Хочется обновить себя хотя бы немного, добавить что-то новое в повседневность. И именно сейчас идеальный момент, чтобы обратить внимание на джинсы необычного фасона — бочкообразные или, как их еще называют, подковообразные.

Что такого особенного в этих джинсах

Они имеют узкую талию и объемные закругленные штанины, которые сужаются книзу. Это некое свежее дыхание в мире денима, которое позволяет создать нестандартный силуэт и сразу выделиться.

Barrel jeans. Фото из Instagram

Итак, если подытожить, то именно эти джинсы:

подходят ко всему и уместны в любое время года;

комбинируются действительно почти со всем: хотите — надевайте с уютным свитером, хотите — с легкой блузой или базовой белой рубашкой;

обувь тоже выбираете под настроение: балетки, лоферы, туфли на каблуках или даже сапоги, если на улице прохладно.

Стильные джинсы. Фото из Instagram

Таким образом, если есть желание освежить гардероб, то barrel jeans самое то. Они добавляют образу изюминку без лишних усилий. Поэтому на них однозначно стоит обратить внимание в этом сезоне.

Ранее мы писали о том, какие джинсы буквально заполонили Pinterest.

Также мы сообщали, какие модели джинсов из 2000-х могут стать отличным дополнением ваших образов в этом году.