Джинси, які завжди актуальні — образ Кейт Міддлтон це доводить

Кейт Міддлтон та її чоловік Вільям. Фото: скриншот відео

Коли згадують про вузькі джинси, частіше називають Кейт Мосс чи Алексу Чанг. Але одна з найбільш послідовних прихильниць скінні — це Кетрін, принцеса Вельська. І якщо чесно, вона їх не просто носить — вона робить їх частиною свого стилю на роки вперед. У її випадку вузькі джинси не мода на один сезон, а надійна база гардероба.

Про це пише Vogue.

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Кетрін вперше з’явилася у вузьких джинсах ще до весілля з Вільямом. Їх вона вдягала і на навчанні в університеті, і на кінні змагання, і на приватні поїздки з родиною. Вибір завжди схожий — класичні темні скінні від Massimo Dutti, які вона вміє подати і стримано, і по-британськи витончено.

Нещодавно під час офіційного візиту до Шотландії Кетрін знову обрала улюблену пару вузьких джинсів. Цього разу у комплекті з трекінговими черевиками, сорочкою з шамбре й елегантним жакетом у ялинку. Весь образ був максимально практичним, але водночас дуже стильним — без пафосу, але з характером. У ньому легко уявити і жінку на прогулянці з дітьми, і майбутню королеву.

Кетрін, принцеса Вельська. Фото: Vogue

Разом із принцом Вільямом Кетрін прилетіла на гелікоптері, щоб розпочати дводенну поїздку островами. Їх зустрічали волинками та оплесками, але навіть у цей урочистий день — річницю їхнього весілля — не було пафосних вечерь чи балів. На руці Кетрін був лише скромний годинник Cartier — подарунок від Вільяма кілька років тому. І замість святкування зустрічі з місцевими фермерами, знайомство з ремісниками та важливе оголошення: два гранти від їхнього фонду підуть на відновлення громадських центрів.

Кетрін з чоловіком. Фото: Vogue

І ось у цьому вся суть їхнього підходу. Не просто з’явитися на камери, а зробити щось корисне. Сучасна королівська пара не роздає обіцянок — вони залишають реальний результат. Новий стиль монархії — скромність, стабільність і постійна робота. Як і улюблені джинси Кетрін — нічого зайвого, лише те, що працює.

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