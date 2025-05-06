Джинси з накладними кишенями з 70-х знову в моді — як і з чим носити

Стильні джинси з накладними кишенями з 70-х — comeback року
У 2025-му літо обіцяє бути справжнім святом для тих, хто любить денім. Цього сезону всі модні погляди спрямовані на одну особливу деталь — накладні кишені. Такі джинси прийшли до нас із 1970-х, але при цьому ніби створені саме для сучасного життя. І що цікаво: саме завдяки цим кишеням образ набуває зовсім іншого настрою — легкого, стильного, навіть трохи зухвалого.
Про це пише Vogue.
Чому ці джинси так сподобались модницям
Ці джинси не тільки прикрашають фігуру, а ще й додають образу певної "родзинки". Кишені на стегнах створюють відчуття правильної форми тіла, особливо коли хочеться візуально збалансувати силует. До того ж вони мають крутий і трохи ностальгійний вигляд — ніби перенеслись у часі, але зовсім не старомодні.
Якщо згадати Кейт Мосс — вона ще у 2006-му носила саме такі джинси. І не просто носила, а зробила з них культовий елемент гардероба. Її образ був простим, але бездоганно стильним: джинси з широкими штанинами, сіра майка й босоніжки. Все мало легкий, невимушений і влучний вигляд. Саме в цьому й сила таких моделей — вони ніби нічого не нав’язують, але завжди "в тему".
У 2025-му цей стиль знову на піку популярності. Поки одні ще обирають палаццо, інші вже повертаються до джинсів із характером — прямих, трохи кльош, із кишенями, що привертають увагу. Найкраще вони поєднуються з простими речами: білою сорочкою, топом, легким жакетом або навіть кроп-майкою. А на ноги сандалі чи сабо, все залежить від настрою.
Головне знайти свою модель. Комусь підійдуть джинси зі щільного, трохи "сирого" деніму, комусь — більш м’який, потертий варіант. А ще важливо звернути увагу на посадку — середня або висока талія пасує майже всім і має дуже актуальний вигляд.
Ці джинси не просто про моду. Вони про свободу, комфорт і трохи грайливості. Саме те, що треба для літа, коли хочеться почуватися собою, не жертвуючи стилем.
Раніше ми писали про те, які ще джинси з 90-х підкорюють тренди цього сезону.
Також ми повідомляли, які взуття носять під різні фасони джинсів.
Читайте Новини.LIVE!