Джинси з накладними кишенями з 70-х знову в моді — як і з чим носити

Джинси. Фото: Freepik

У 2025-му літо обіцяє бути справжнім святом для тих, хто любить денім. Цього сезону всі модні погляди спрямовані на одну особливу деталь — накладні кишені. Такі джинси прийшли до нас із 1970-х, але при цьому ніби створені саме для сучасного життя. І що цікаво: саме завдяки цим кишеням образ набуває зовсім іншого настрою — легкого, стильного, навіть трохи зухвалого.

Про це пише Vogue.

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Ці джинси не тільки прикрашають фігуру, а ще й додають образу певної "родзинки". Кишені на стегнах створюють відчуття правильної форми тіла, особливо коли хочеться візуально збалансувати силует. До того ж вони мають крутий і трохи ностальгійний вигляд — ніби перенеслись у часі, але зовсім не старомодні.

Якщо згадати Кейт Мосс — вона ще у 2006-му носила саме такі джинси. І не просто носила, а зробила з них культовий елемент гардероба. Її образ був простим, але бездоганно стильним: джинси з широкими штанинами, сіра майка й босоніжки. Все мало легкий, невимушений і влучний вигляд. Саме в цьому й сила таких моделей — вони ніби нічого не нав’язують, але завжди "в тему".

Кейт Мосс. Фото: Vogue

У 2025-му цей стиль знову на піку популярності. Поки одні ще обирають палаццо, інші вже повертаються до джинсів із характером — прямих, трохи кльош, із кишенями, що привертають увагу. Найкраще вони поєднуються з простими речами: білою сорочкою, топом, легким жакетом або навіть кроп-майкою. А на ноги сандалі чи сабо, все залежить від настрою.

Головне знайти свою модель. Комусь підійдуть джинси зі щільного, трохи "сирого" деніму, комусь — більш м’який, потертий варіант. А ще важливо звернути увагу на посадку — середня або висока талія пасує майже всім і має дуже актуальний вигляд.

Mango. Фото: Vogue

Ці джинси не просто про моду. Вони про свободу, комфорт і трохи грайливості. Саме те, що треба для літа, коли хочеться почуватися собою, не жертвуючи стилем.

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