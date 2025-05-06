Джинсы с накладными карманами из 70-х снова в моде — как и с чем носить

Джинсы. Фото: Freepik

В 2025-м лето обещает быть настоящим праздником для тех, кто любит деним. В этом сезоне все модные взгляды направлены на одну особую деталь — накладные карманы. Такие джинсы пришли к нам из 1970-х, но при этом будто созданы именно для современной жизни. И что интересно: именно благодаря этим карманам образ приобретает совсем другое настроение — легкое, стильное, даже немного дерзкое.

Об этом пишет Vogue.

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Эти джинсы не только украшают фигуру, но и добавляют образу определенной "изюминки". Карманы на бедрах создают ощущение правильной формы тела, особенно когда хочется визуально сбалансировать силуэт. К тому же они выглядят круто и немного ностальгично — будто перенеслись во времени, но совсем не старомодные.

Если вспомнить Кейт Мосс — она еще в 2006-м носила именно такие джинсы. И не просто носила, а сделала из них культовый элемент гардероба. Ее образ был простым, но безупречно стильным: джинсы с широкими штанинами, серая майка и босоножки. Все выглядело легко, непринужденно и в тон. Именно в этом и сила таких моделей — они как бы ничего не навязывают, но всегда "в тему".

Кейт Мосс. Фото: Vogue

В 2025-м этот стиль снова на пике популярности. Пока одни еще выбирают палаццо, другие уже возвращаются к джинсам с характером — прямым, немного клеш, с привлекающими внимание карманами. Лучше всего они сочетаются с простыми вещами: белой рубашкой, топом, легким жакетом или даже кроп-майкой. А на ноги сандалии или сабо, все зависит от настроения.

Главное найти свою модель. Кому-то подойдут джинсы из плотного, немного "сырого" денима, кому-то — более мягкий, потертый вариант. А еще важно обратить внимание на посадку — средняя или высокая талия подходит почти всем и выглядит очень актуально.

Mango. Фото: Vogue

Эти джинсы не просто про моду. Они о свободе, комфорте и немного игривости. Именно то, что нужно для лета, когда хочется чувствовать себя собой, не жертвуя стилем.

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