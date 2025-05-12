Джинсы, которые всегда актуальны — образ Кейт Миддлтон это доказывает

Кейт Миддлтон и ее супруг Уильям. Фото: скриншот видео

Когда вспоминают об узких джинсах, чаще называют Кейт Мосс или Алексу Чанг. Но одна из самых последовательных поклонниц скинни — это Кэтрин, принцесса Уэльская. И если честно, она их не просто носит — она делает их частью своего стиля на годы вперед. В ее случае узкие джинсы не мода на один сезон, а надежная база гардероба.

Об этом пишет Vogue.

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Кэтрин впервые появилась в узких джинсах еще до свадьбы с Уильямом. Их она надевала и на учебу в университете, и на конные соревнования, и на частные поездки с семьей. Выбор всегда похож — классические темные скинни от Massimo Dutti, которые она умеет подать и сдержанно, и по-британски изящно.

Недавно во время официального визита в Шотландию Кэтрин снова выбрала любимую пару узких джинсов. На этот раз в комплекте с треккинговыми ботинками, рубашкой с шамбре и элегантным жакетом в елочку. Весь образ был максимально практичным, но при этом очень стильным — без пафоса, но с характером. В нем легко представить и женщину на прогулке с детьми, и будущую королеву.

Кэтрин, принцесса Уэльская. Фото: Vogue

Вместе с принцем Уильямом Кэтрин прилетела на вертолете, чтобы начать двухдневную поездку по островам. Их встречали волынками и аплодисментами, но даже в этот торжественный день — годовщину их свадьбы — не было пафосных ужинов или балов. На руке Кэтрин были лишь скромные часы Cartier — подарок от Уильяма несколько лет назад. И вместо празднования встречи с местными фермерами, знакомство с ремесленниками и важное объявление: два гранта от их фонда пойдут на восстановление общественных центров.

Кэтрин с мужем. Фото: Vogue

И вот в этом вся суть их подхода. Не просто появиться на камеры, а сделать что-то полезное. Современная королевская пара не раздает обещаний — они оставляют реальный результат. Новый стиль монархии — скромность, стабильность и постоянная работа. Как и любимые джинсы Кэтрин — ничего лишнего, только то, что работает.

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