Яке взуття з 2000-х носить Дженніфер Лоуренс — тренд повернувся

Дженніфер Лоуренс. Фото: скриншот відео

Дженніфер Лоуренс знову нагадала, чому її стиль так люблять — у ньому завжди є щось особливе, але водночас дуже просте. Вона вміє вдягатися так, неначе просто вийшла в магазин за кавою, але при цьому хочеться повторити кожну деталь її образу. Цього разу акторка продемонструвала пару червоних сітчастих шльопанців, що можуть стати хітом цього літа.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Таке взуття, яке точно було в багатьох із нас ще на початку 2000-х. Пам’ятаєте ті легкі шльопанці, які продавали на кожному кроці в усіх кольорах? Дженніфер повернула їх у гру, і вони мають такий вигляд, ніби саме зараз їх місце в гардеробі кожної модниці.

Її червоні шльопанці прикрашені дрібною вишивкою з бісеру — наче натяк на дитинство, але в новому, стильному виконанні. Лоуренс поєднала їх із простими речами: просторими світлими штанами, пуловером на блискавці та класичною бейсболкою. Окуляри з темними лінзами додали цьому образу трохи оригінальності — все як треба для прогулянки мегаполісом.

Що цікаво, попри цю ностальгійну моду, Дженніфер не зраджує своїм улюбленим кросівкам. Вагітною вона часто носила adidas Samba та Puma Speedcat — прості, зручні моделі, які завжди мають стильний вигляд.. Але навіть у цьому вона тримає баланс між комфортом і бажанням мати трохи цікавіший вигляд.

Тому ось ці червоні шльопанці з сітки — це не просто взуття. Це спосіб нагадати, як у 2000-х було круто. Іноді, щоб зробити образ особливим, достатньо всього однієї деталі — правильно обраного взуття, яке має власну історію. Дженніфер вкотре це довела.

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