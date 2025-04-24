Речі з 2010-х, які носять усі у 2025 — тренди повертаються

Тренди 2010-х повернулись — що модно носити у 2025 році
Якщо коротко, то Indie sleaze — це дух бунтарства середини 2000-х, коли тусовки були гучними, музика різкою, а стиль трохи недбалим. Замість бездоганних зачісок — скуйовджене волосся. Замість витриманих образів — суміш гранжу, хіпстерства й рейвів. А тепер усе це знову повертається в моду.
Новини.LIVE розповість детальніше про стиль indie sleaze.
Цей стиль не про ідеальність, а про свободу, драйв і легку зневагу до правил.
Трендові речі в стилі 2010-х, що знову в моді
Гольфи
Жоден образ indie sleaze не обійдеться без високих гольфів. Це той випадок, коли аксесуар диктує настрій. Надягаєте гольфи і все, ви вже майже Алекса Чанг, ікона того стилю. Гольфи можуть бути будь-які: чорні, сірі, в смужку чи з мереживом. Їх носять із мініспідницями, шортами або просто під грубі чоботи. І головне — це має трішки зухвалий, але дуже звабливий вигляд.
Великі сумки
Поки всі бігали з мікросумочками, indie sleaze дівчата вже тоді знали: сумка має бути така, щоб у неї вміщалося все — від флакона парфумів до пляшки вина (на всяк випадок). Чим більша, тим краще. А якщо це ще й замша, то взагалі топ. Враження, ніби ви щойно повернулися з вінтажного ринку в Лондоні.
Окуляри у квадратній оправі
Найпростіший спосіб вловити вайб тієї епохи — надягти сонцезахисні окуляри у квадратній оправі. Вони додають до образу трохи таємничості та бунтарства.
Джинсові шорти
Класика indie sleaze — це джинсові шорти у поєднанні з високими гольфами, рваними колготками й великою шубою. І не важливо, яка там погода — цей образ працює цілий рік.
Головне, щоб усе мало такий вигляд, ніби ви не надто старалися, хоча насправді кожна деталь образу продумана.
Раніше ми писали про те, які босоніжки з 2000-х підкорюють тренди.
Також ми повідомляли про гарні блузки з 90-х, що будуть актуальні у весняних образах.
Читайте Новини.LIVE!