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Тренды 2010-х вернулись — что модно носить в 2025 году

24 апреля 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Вещи из 2010-х, которые носят все в 2025-м — тренды возвращаются
Девушка в образе ретро. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Если коротко, то Indie sleaze — это дух бунтарства середины 2000-х, когда тусовки были громкими, музыка резкой, а стиль немного небрежным. Вместо безупречных причесок — взъерошенные волосы. Вместо выдержанных образов — смесь гранжа, хипстерства и рейвов. А теперь все это снова возвращается в моду.

Новини.LIVE расскажет подробнее о стиле indie sleaze.

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Гольфы

Ни один образ indie sleaze не обойдется без высоких гольфов. Это тот случай, когда аксессуар диктует настроение. Надеваете гольфы и все, вы уже почти Алекса Чанг, икона того стиля. Гольфы могут быть любые: черные, серые, в полоску или с кружевом. Их носят с мини-юбками, шортами или просто под грубые сапоги. И главное — это имеет немного дерзкий, но очень обольстительный вид.

Гольфи доповнять різні образи
Яркие гольфы. Фото из Instagram

Большие сумки

Пока все бегали с микросумочками, indie sleaze девушки уже тогда знали: сумка должна быть такая, чтобы в нее вмещалось все — от флакона духов до бутылки вина (на всякий случай). Чем больше, тем лучше. А если это еще и замша, то вообще топ. Впечатление, будто вы только что вернулись с винтажного рынка в Лондоне.

Великі сумки завжди в тренді
Большая замшевая сумка. Фото из Instagram

Очки в квадратной оправе

Самый простой способ уловить вайб той эпохи — надеть солнцезащитные очки в квадратной оправе. Они добавляют к образу немного таинственности и бунтарства.

Окуляри - незмінна річ на теплу пору року
Стильные очки. Фото из Instagram

Джинсовые шорты

Классика indie sleaze — это джинсовые шорты в сочетании с высокими гольфами, рваными колготками и большой шубой. И не важно, какая там погода — этот образ работает круглый год.

Джинсові шорти на літо мають бути в усіх
Джинсовые шорты. Фото из Instagram

Главное, чтобы все выглядело так, будто вы не слишком старались, хотя на самом деле каждая деталь образа продумана.

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