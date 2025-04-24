Вещи из 2010-х, которые носят все в 2025-м — тренды возвращаются

Тренды 2010-х вернулись — что модно носить в 2025 году
Если коротко, то Indie sleaze — это дух бунтарства середины 2000-х, когда тусовки были громкими, музыка резкой, а стиль немного небрежным. Вместо безупречных причесок — взъерошенные волосы. Вместо выдержанных образов — смесь гранжа, хипстерства и рейвов. А теперь все это снова возвращается в моду.
Новини.LIVE расскажет подробнее о стиле indie sleaze.
Этот стиль не об идеальности, а о свободе, драйве и легком пренебрежении к правилам.
Трендовые вещи в стиле 2010-х, которые снова в моде
Гольфы
Ни один образ indie sleaze не обойдется без высоких гольфов. Это тот случай, когда аксессуар диктует настроение. Надеваете гольфы и все, вы уже почти Алекса Чанг, икона того стиля. Гольфы могут быть любые: черные, серые, в полоску или с кружевом. Их носят с мини-юбками, шортами или просто под грубые сапоги. И главное — это имеет немного дерзкий, но очень обольстительный вид.
Большие сумки
Пока все бегали с микросумочками, indie sleaze девушки уже тогда знали: сумка должна быть такая, чтобы в нее вмещалось все — от флакона духов до бутылки вина (на всякий случай). Чем больше, тем лучше. А если это еще и замша, то вообще топ. Впечатление, будто вы только что вернулись с винтажного рынка в Лондоне.
Очки в квадратной оправе
Самый простой способ уловить вайб той эпохи — надеть солнцезащитные очки в квадратной оправе. Они добавляют к образу немного таинственности и бунтарства.
Джинсовые шорты
Классика indie sleaze — это джинсовые шорты в сочетании с высокими гольфами, рваными колготками и большой шубой. И не важно, какая там погода — этот образ работает круглый год.
Главное, чтобы все выглядело так, будто вы не слишком старались, хотя на самом деле каждая деталь образа продумана.
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