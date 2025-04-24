Вещи из 2010-х, которые носят все в 2025-м — тренды возвращаются

Девушка в образе ретро. Фото: Freepik

Если коротко, то Indie sleaze — это дух бунтарства середины 2000-х, когда тусовки были громкими, музыка резкой, а стиль немного небрежным. Вместо безупречных причесок — взъерошенные волосы. Вместо выдержанных образов — смесь гранжа, хипстерства и рейвов. А теперь все это снова возвращается в моду.

Новини.LIVE расскажет подробнее о стиле indie sleaze.

Реклама

Читайте также:

Этот стиль не об идеальности, а о свободе, драйве и легком пренебрежении к правилам.

Трендовые вещи в стиле 2010-х, которые снова в моде

Гольфы

Ни один образ indie sleaze не обойдется без высоких гольфов. Это тот случай, когда аксессуар диктует настроение. Надеваете гольфы и все, вы уже почти Алекса Чанг, икона того стиля. Гольфы могут быть любые: черные, серые, в полоску или с кружевом. Их носят с мини-юбками, шортами или просто под грубые сапоги. И главное — это имеет немного дерзкий, но очень обольстительный вид.

Яркие гольфы. Фото из Instagram

Большие сумки

Пока все бегали с микросумочками, indie sleaze девушки уже тогда знали: сумка должна быть такая, чтобы в нее вмещалось все — от флакона духов до бутылки вина (на всякий случай). Чем больше, тем лучше. А если это еще и замша, то вообще топ. Впечатление, будто вы только что вернулись с винтажного рынка в Лондоне.

Большая замшевая сумка. Фото из Instagram

Очки в квадратной оправе

Самый простой способ уловить вайб той эпохи — надеть солнцезащитные очки в квадратной оправе. Они добавляют к образу немного таинственности и бунтарства.

Стильные очки. Фото из Instagram

Джинсовые шорты

Классика indie sleaze — это джинсовые шорты в сочетании с высокими гольфами, рваными колготками и большой шубой. И не важно, какая там погода — этот образ работает круглый год.

Джинсовые шорты. Фото из Instagram

Главное, чтобы все выглядело так, будто вы не слишком старались, хотя на самом деле каждая деталь образа продумана.

Ранее мы писали о том, какие босоножки из 2000-х покоряют тренды.

Также мы сообщали о красивых блузках из 90-х, которые будут актуальны в весенних образах.