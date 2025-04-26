Які штани кльош носити у 2025 році — поради на прикладі Гейлі Бібер

Гейлі Бібер. Фото з Instagram

Гейлі Бібер попри різні скандали та чутки, що поширювались навколо неї, залишається еталоном краси. На її аутфіти рівняються мільйони модниць. Образами зірки постійно надихаються, а одяг, який вона носить, миттєво розбирають. Нещодавно Гейлі Бібер задала новий тренд та показала, які штани будуть найбажанішими у цьому сезоні.

Про це пише Harper's Bazaar.

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У мережі днями з'явилась світлина Гейлі Бібер у стильному весняному образі. Знаменитість обрала тренч класичного відтінку від The Row на верх. Також зірка вирішила поєднати смугастий топ Marni з брюками кльош на низькій посадці. Інфлюенсерка обрала штани Lula Trousers від іспанського бренду Gimaguas. На офіційному сайті цю модель вже повністю розпродали.

Весняний образ Гейлі Бібер. Фото: Harper's Bazaar

Гейлі Бібер додала до образу оверсайз-клатч та гостроносі шкіряні мюлі від The Row. Родзинкою аутфіту знаменитості стали сонцезахисні окуляри у стилі "котяче око". Доповнили образ сережки Tiffany & Co. й каблучка Elsa Peretti.

Брюки кльош на низькій посадці, які обрала Бібер, повернулись у тренди в цьому сезоні. Така модель була популярною у 90-х, але знову полонила серця модниць. Брюки пошиті з еластичної та приємної до тіла тканини. Вони відзначаються не тільки стилем, а й комфортом. Можливо, саме це змушує красунь обирати таку модель.

Стильний образ з брюками кльош. Фото з Instagram

Брюки кльош на низькій посадці легко поєднувати з іншими речами. Експериментуючи, з цими штанами можна зробити безліч стильних образів — від стриманого аутфіту на щодень до елегантного луку для особливої події.

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