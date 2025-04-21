Романтична сукня, без якої не уявити літо — ідеальна для тепла

Дівчина в легкій сукні. Фото: Freepik

У моді є речі, які точно не підводять і сукня в горошок одна з них. Вона, як улюблена пісня з дитинства, завжди доречна, знайома й дарує відчуття стилю без зайвих зусиль. І хоча тренди миготять перед очима, як картинки в TikTok, ця класика тримається впевнено. У сезоні весна-літо 2025 горошок знову на вершині: він з’явився у колекціях Miu Miu, Carolina Herrera, Valentino — і це точно не випадковість.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Зараз дизайнери пропонують поглянути на знайомий принт під іншим кутом. Головні герої подіумів — сукні-бандо (ті самі без бретелей, які відкривають плечі) та легкі бохо-сукні, що ніби створені для довгих прогулянок і поїздок на море. І знаєте, що найприємніше? Їх легко зробити своїми. Не треба мати модний диплом, щоб мати в них шикарний вигляд.

Сукня-бандо. Фото з Instagram

Якщо хочеться отримати романтичний образ, то оберіть сукню в дрібний горошок, додайте стрічку у волосся і балетки і от ви вже ніби з французького фільму. Бажаєте щось гостріше — грубі лофери або сандалі з пряжками і сміливий макіяж зроблять образ зухвалим і дуже сучасним.

Горошок — це не просто принт, це настрій. У ньому є щось чарівне: він ніби повертає до чогось знайомого, але водночас дарує новий погляд на себе. У 2025 він не просто тренд — він про жінок, які хочуть бути ніжними, сильними, сміливими, романтичними — і все це одночасно.

Романтичний образ. Фото з Instagram

Тож якщо ще не маєте такої сукні у своєму гардеробі — саме час знайти свою і носити з задоволенням. Бо горошок завжди знає, як підкреслити вашу унікальність.

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