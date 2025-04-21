Платье, без которого не представить лето — идеальное для тепла

Девушка в легком платье. Фото: Freepik

В моде есть вещи, которые точно не подводят, и платье в горошек — одно из них. Оно, как любимая песня из детства, всегда уместно, знакомо и дарит ощущение стиля без лишних усилий. И хотя тренды мелькают перед глазами, как картинки в TikTok, эта классика держится уверенно. В сезоне весна-лето 2025 горошек снова на вершине: он появился в коллекциях Miu Miu, Carolina Herrera, Valentino — и это точно не случайность.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Сейчас дизайнеры предлагают взглянуть на знакомый принт под другим углом. Главные герои подиумов — платья-бандо (те самые без бретелей, которые открывают плечи) и легкие бохо-платья, будто созданные для долгих прогулок и поездок на море. И знаете, что самое приятное? Их легко сделать своими. Не надо иметь модный диплом, чтобы выглядеть в них шикарно.

Платье-бандо. Фото из Instagram

Если хочется получить романтический образ, то выберите платье в мелкий горошек, добавьте ленту в волосы и балетки и вот вы уже будто из французского фильма. Хотите что-то острее — грубые лоферы или сандалии с пряжками и смелый макияж сделают образ дерзким и очень современным.

Горошек — это не просто принт, это настроение. В нем есть что-то волшебное: он будто возвращает к чему-то знакомому, но в то же время дарит новый взгляд на себя. В 2025 он не просто тренд — он о женщинах, которые хотят быть нежными, сильными, смелыми, романтичными — и все это одновременно.

Романтический образ. Фото из Instagram

Поэтому, если еще не имеете такого платья в своем гардеробе — самое время найти свое и носить с удовольствием. Потому что горошек всегда знает, как подчеркнуть вашу уникальность.

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