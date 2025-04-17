Трендові сукні на весну-літо 2025 — які образи обрати

Дівчина позує у сукні. Фото: Pexels

У трендах цієї весни — сукні з невагомими тканинами та елегантним декоруванням. Дизайнери зробили акцент на ніжності. Він має підкреслити красу та витонченість жінок.

Про це пише Elle.

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Драпірування

Цього сезону у моді романтична легкість, тож бренди сміливо додають у свої образи драпірування. Зокрема, Jacquemus запропонував обтислі моделі максі, які мають шлейф та опущену лінію плечей. А Stella McCartney вирішив зробити акцент на витончених міні, які грайливо розвіваються від подиху вітру.

Zimmermann. Фото: Elle

Напівпрозорий тюль

Вже кілька сезонів поспіль напівпрозорість впевнено тримає лідерство в модній індустрії. Цієї весни особливо популярною буде естетика бохо з легкими повітряними тканинами. Головним натхненником у цьому стане бренд Chloe. Він додав у свою колекцію весна-літо низку таких суконь.

Chloe. Фото: Elle

Пастельні відтінки

Беззаперечно фаворитом цієї весни — пастельні відтінки. Модницям варто звернути увагу на сукні у світлих пудрово-рожевих, вершково-жовтих, небесно-блакитних чи м'ятно-зелених кольорах. Вони будуть додавати образу легкості та ніжності. Також популярним є квітковий принт — не бійтесь додавати такі речі у свій гардероб.

Ferragamo. Фото: Elle

Сукня-сорочка

Найуніверсальнішими в цьому сезоні стануть сукні-сорочки. Дизайнери зробили ставку на легкі тканини та вільні силуети. Не втрачають своєї актуальності моделі з акцентом на талії, наприклад, як у Dior. Також трендовими є незвичні прикраси, як у Bottega Veneta, чи асиметрія, як у Proenza Schouler.

Proenza Schouler. Фото: Elle

Ультраміні

Ще один тренд цього сезону розрахований на найсміливіших модниць. Популярними будуть сукні з довжиною ультраміні, яка лише трохи буде прикривати стегна. Цей тренд яскраво простежується в лінійках Loewe, Simone Rocha, Giambattista Valli та JW Anderson.

Simone Rocha. Фото: Elle

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сукня не втрачає популярність вже понад 100 років. Вона є символом жіночої незалежності.

Також ми розповідали, які текстури будуть трендовими в цьому сезоні. Варто звернути увагу на замшеві речі.