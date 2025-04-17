Трендовые платья на весну-лето 2025 — какие образы выбрать

Девушка позирует в платье. Фото: Pexels

В трендах этой весны — платья с невесомыми тканями и элегантным декорированием. Дизайнеры сделали акцент на нежности. Он должен подчеркнуть красоту и изящество женщин.

Об этом пишет Elle.

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Драпировка

В этом сезоне в моде романтическая легкость, поэтому бренды смело добавляют в свои образы драпировки. В частности, Jacquemus предложил облегающие модели макси, которые имеют шлейф и опущенную линию плеч. А Stella McCartney решил сделать акцент на изящных мини, которые игриво развеваются от дуновения ветра.

Zimmermann. Фото: Elle

Полупрозрачный тюль

Уже несколько сезонов подряд полупрозрачность уверенно держит лидерство в модной индустрии. Этой весной особенно популярной будет эстетика бохо с легкими воздушными тканями. Главным вдохновителем в этом станет бренд Chloe. Он добавил в свою коллекцию весна-лето ряд таких платьев.

Chloe. Фото: Elle

Пастельные оттенки

Бесспорно фаворитом этой весны — пастельные оттенки. Модницам стоит обратить внимание на платья в светлых пудрово-розовых, сливочно-желтых, небесно-голубых или мятно-зеленых цветах. Они будут добавлять образу легкости и нежности. Также популярным является цветочный принт — не бойтесь добавлять такие вещи в свой гардероб.

Ferragamo. Фото: Elle

Платье-рубашка

Самыми универсальными в этом сезоне станут платья-рубашки. Дизайнеры сделали ставку на легкие ткани и свободные силуэты. Не теряют своей актуальности модели с акцентом на талии, например, как у Dior. Также трендовыми являются необычные украшения, как у Bottega Veneta, или асимметрия, как у Proenza Schouler.

Proenza Schouler. Фото: Elle

Ультрамини

Еще один тренд этого сезона рассчитан на самых смелых модниц. Популярными будут платья с длиной ультрамини, которая лишь немного будет прикрывать бедра. Этот тренд ярко прослеживается в линейках Loewe, Simone Rocha, Giambattista Valli и JW Anderson.

Simone Rocha. фото: Elle

Напомним, ранее мы писали о том, какое платье не теряет популярность уже более 100 лет. Оно является символом женской независимости.

Также мы рассказывали, какие текстуры будут трендовыми в этом сезоне. Стоит обратить внимание на замшевые вещи.