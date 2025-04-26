Какие брюки клеш носить в 2025 году — советы на примере Хейли Бибер

Хейли Бибер. Фото из Instagram

Хейли Бибер, несмотря на различные скандалы и слухи, которые распространялись вокруг нее, остается эталоном красоты. На ее аутфиты равняются миллионы модниц. Образами звезды постоянно вдохновляются, а одежду, которую она носит, мгновенно разбирают. Недавно Хейли Бибер задала новый тренд и показала, какие брюки будут самыми желанными в этом сезоне.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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В сети на днях появилась фотография Хейли Бибер в стильном весеннем образе. Знаменитость выбрала тренч классического оттенка от The Row на верх. Также звезда решила совместить полосатый топ Marni с брюками клеш на низкой посадке. Инфлюенсер выбрала брюки Lula Trousers от испанского бренда Gimaguas. На официальном сайте эту модель уже полностью распродали.

Весенний образ Хейли Бибер. Фото: Harper's Bazaar

Хейли Бибер добавила к образу оверсайз-клатч и остроносые кожаные мюли от The Row. Изюминкой аутфита знаменитости стали солнцезащитные очки в стиле "кошачий глаз". Дополнили образ серьги Tiffany & Co. и кольцо Elsa Peretti.

Брюки клеш на низкой посадке, которые выбрала Бибер, вернулись в тренды в этом сезоне. Такая модель была популярна в 90-х, но снова покорила сердца модниц. Брюки пошиты из эластичной и приятной к телу ткани. Они отличаются не только стилем, но и комфортом. Возможно, именно это заставляет красавиц выбирать такую модель.

Стильный образ с брюками клеш. Фото из Instagram

Брюки клеш на низкой посадке легко сочетать с другими вещами. Экспериментируя, с этими брюками можно сделать множество стильных образов — от сдержанного аутфита на каждый день до элегантного лука для особого события.

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