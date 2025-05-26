Какую обувь из 2000-х носит Дженнифер Лоуренс — тренд вернулся

Дженнифер Лоуренс. Фото: скриншот видео

Дженнифер Лоуренс снова напомнила, почему ее стиль так любят — в нем всегда есть что-то особенное, но при этом очень простое. Она умеет одеваться так, как будто просто вышла в магазин за кофе, но при этом хочется повторить каждую деталь ее образа. На этот раз актриса продемонстрировала пару красных сетчатых шлепанцев, которые могут стать хитом этого лета.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Какая обувь в тренде будет этим летом

Такая обувь, которая точно была у многих из нас еще в начале 2000-х. Помните те легкие шлепанцы, которые продавались на каждом шагу во всех цветах? Дженнифер вернула их в игру, и они выглядят так, будто именно сейчас их место в гардеробе каждой модницы.

Ее красные шлепанцы украшены мелкой вышивкой из бисера — как намек на детство, но в новом, стильном исполнении. Лоуренс сочетала их с простыми вещами: просторными светлыми брюками, пуловером на молнии и классической бейсболкой. Очки с темными линзами добавили этому образу немного оригинальности — все как надо для прогулки по мегаполису.

Что интересно, несмотря на эту ностальгическую моду, Дженнифер не изменяет своим любимым кроссовкам. Беременной она часто носила adidas Samba и Puma Speedcat — простые, удобные модели, которые всегда выглядят стильно. Но даже в этом она держит баланс между комфортом и желанием выглядеть немного интереснее.

Поэтому вот эти красные шлепанцы из сетки — это не просто обувь. Это способ напомнить, как в 2000-х было круто. Иногда, чтобы сделать образ особенным, достаточно всего одной детали — правильно выбранной обуви, которая имеет свою историю. Дженнифер в очередной раз это доказала.

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