Купальник з 90-х — Белла Хадід показала головний хіт пляжного сезону 2025 року

Белла Хадід. Фото з Instagram

Літо вже не за горами, тож модниці у пошуку стильного купальника. Тренди цього пляжного сезону задала Белла Хадід. Знаменитість опублікувала світлини в купальнику, який був популярним у 90-х. Танкіні, схоже, стане справжнім хітом у 2025 році.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Який купальний буде модним цього літа

Цього сезону чимало трендів повернулись до нас з 80-90-х, серед них — купальник танкіні. Саме його показала американська супермодель Белла Хадід. Вона обрала ніжний білий варіант з блакитним візерунком.

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Белла Хадід в купальнику. Фото з Instagram

Белла Хадід популяризує танкіні не вперше. Раніше вона також випустила замшевий топ із розрізаним подолом, платтяну халтер та дуохромний корсет. Тож купальник танкіні має всі шанси стати найпопулярнішим у цьому сезоні, завдяки схваленню знаменитості.

Белла Хадід у замшевому топі. Фото: Frankies Bikinis

Платтяна халтер від Белли Хадід. Фото: Frankies Bikinis

Танкіні був надзвичайно популярним наприкінці 90-х і 2000-х років. Він повертається у моду, як і багато інших трендів. Танкіні стає популярним завдяки більшому комфорту, у порівнянні зі звичайними бікіні.

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Купальник танкіні. Фото з Instagram

Чорно-білий купальник танкіні. Фото з Instagram

Стилізують танкіні по-різному. Низ можна підібрати в тон, або ж скомбінувати з чимось цікавішим. Для тих, хто вже чекає на літню атмосферу, підійдуть топи з квітами чи фруктами. Ну і звичайно ж, оберіть легке пляжне взуття, наприклад, шльопанці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які купальники обрати на літо 2025. Вони будуть ультрамодними в цьому сезоні.

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