Наймодніші купальники 2025, що зроблять вас зіркою на пляжі

Купальник. Фото: Freepik

Сонце вже починає пригрівати, а це означає, що зовсім скоро стартує пляжний сезон. Якщо ви ще не визначилися з купальником на літо 2025, то настав час це зробити. Адже в моді знову з’явився тренд, який раніше трохи відійшов у тінь — контрастне бікіні.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Трендові варіанти купальників на літо 2025

Суцільні купальники поступилися місцем яскравим роздільним моделям. І мова не лише про класичні кольори — у центрі уваги бікіні з контрастними відтінками та акцентними швами. Дизайнери радять звернути увагу на поєднання чорного й білого — воно завжди в тренді. Навіть суцільний купальник в цьому кольорі буде доречний.

Купальники чорний з білим. Фото з Instagram

Цьогоріч стиль old money — одна з головних естетик у моді. Він втілюється у стриманих, але елегантних поєднаннях кольорів: бежевому, графітовому, молочному, сірому. Купальники в таких тонах мають дорогий й водночас дуже лаконічний вигляд.

Молочний купальник. Фото з Instagram

А якщо вам ближчі яскраві варіанти, зверніть увагу на дуети насиченого рожевого й помаранчевого, глибокого синього з салатовим, або фіолетового з бірюзою. Такі моделі можна знайти не лише у відомих брендів — багато цікавого пропонують і масмаркет-бренди. Якщо ж хочеться чогось особливого, можна замовити купальник індивідуального пошиття — тоді він ідеально сяде по фігурі й точно буде унікальним.

Головне — не сліпо слідувати трендам, а обирати те, в чому вам комфортно, і що підкреслює вашу індивідуальність. У моді, як завжди, впевненість і стиль.

Раніше ми писали про те, які моделі босоніжок варті уваги цього літа.

Також ми повідомляли про штани, які ідеально підходять на літо.