Самые модные купальники 2025, что сделают вас звездой на пляже

Купальник. Фото: Freepik

Солнце уже начинает пригревать, а это значит, что совсем скоро стартует пляжный сезон. Если вы еще не определились с купальником на лето 2025, то пришло время это сделать. Ведь в моде снова появился тренд, который ранее немного отошел в тень — контрастное бикини.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Трендовые варианты купальников на лето 2025

Сплошные купальники уступили место ярким раздельным моделям. И речь не только о классических цветах — в центре внимания бикини с контрастными оттенками и акцентными швами. Дизайнеры советуют обратить внимание на сочетание черного и белого — оно всегда в тренде. Даже сплошной купальник в этом цвете будет уместен.

Купальники черный с белым. Фото из Instagram

В этом году стиль old money — одна из главных эстетик в моде. Он воплощается в сдержанных, но элегантных сочетаниях цветов: бежевом, графитовом, молочном, сером. Купальники в таких тонах выглядят дорого и в то же время очень лаконично.

Купальник в молочном цвете. Фото из Instagram

А если вам ближе яркие варианты, обратите внимание на дуэты насыщенного розового и оранжевого, глубокого синего с салатовым, или фиолетового с бирюзой. Такие модели можно найти не только у известных брендов — много интересного предлагают и массмаркет-бренды. Если же хочется чего-то особенного, можно заказать купальник индивидуального пошива — тогда он идеально сядет по фигуре и точно будет уникальным.

Главное — не слепо следовать трендам, а выбирать то, в чем вам комфортно, и что подчеркивает вашу индивидуальность. В моде, как всегда, уверенность и стиль.

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