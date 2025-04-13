Універсальні бермуди на кожен день — пасують до всього

Дівчина в шортах. Фото: freepik

У теплі весняні дні усі модниці виймають зі свого гардероба шорти-бермуди. Вони ідеальні тим, що поєднуються майже з усім та пасують до будь-якої події.

Новини.LIVE розповість, як носити бермуди цього сезону.

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Шорти-бермуди універсальні тим, що підходять як для офіційних образів, так і для буденного чи святкового. Вони ідеально поєднуються майже з усім і стали одним із найкращих варіантів для весни-літа 2025.

Стильні шорти-бермуди. Фото: Instagra/alinafrendiy

Приємним бонусом є й те, що класичні костюмні бермуди підходять для дівчат із будь-якою фігурою. Якщо ви хочете стилізувати їх у діловому стилі, додайте до свого образу базову сорочку та маскулінний піджак з плечами-акцентами. Для завершення підійдуть стильні слінгбеки, а з аксесуарів слід обрати щось елегантне та мінімалістичне.

Класичні шорти-бермуди. Фото з Instagram

Якщо хочете додати бермуди для прогулянки містом, оберіть для "верху" лонгслів з відкритими плечима. А для того, аби підкреслити талію, додайте стильний ремінь, зокрема з льону.

Джинсові бермуди. Фото з Instagram

Вже влітку під бермуди ідеально підійде об'ємна сорочка та цікаве взуття: від в'єтнамок до підборів.

Стильні бермуди на літо. Фото з Instagram

Варіантів стилізувати ці шорти безліч. Все залежить від того, куди ви хочете йти в цьому образі та на чому зробити акцент.

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