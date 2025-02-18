Забутий тренд 2000-х — шорти-бермуди повертаються в моду

Камбек 2000-х — чому шорти-бермуди знову в топі
Оновлені шорти-бермуди з 2000-х років знову в центрі уваги, і тепер вони правлять модними подіумами та вулицями міст. Зручні, стильні та універсальні — ці шорти повернулися у найрізноманітніших варіаціях: від карго до деніму, від класики до футуризму.
У Vogue розповіли, як їх носити цього сезону, щоб мати актуальний вигляд.
Як стилізувати шорти-бермуди у своєму образі
Шорти карго
Вільний крій, місткі кишені та атмосфера розслабленого шику – шорти карго знову в грі. Їх можна носити по-різному: наприклад, поєднувати з босоніжками на підборах і блискучою блузою, що додасть образу нотки гламуру. Такий контраст робить комплект особливо ефектним.
Бежеві бермуди
Якщо хочеться стильного, але лаконічного образу, обирайте бежеві бермуди з цікавим кроєм. У парі зі смугастою сорочкою та класичними туфлями вони легко впишуться навіть у дрес-код офісу. Це елегантний спосіб носити тренд, не виходячи за рамки класики.
Білі бермуди
Легкість і простота — ось головні переваги білих бермуд. Вони чудово працюють у монохромних луках: додайте до них трикотажний кардиган у тон і мінімалістичні босоніжки, і готово — стильний образ без зайвих деталей.
Спортивні бермуди з металіком
Головний елемент футуристичного стилю 2000-х — речі з металізованим ефектом. Сьогодні такі бермуди легко інтегруються в сучасний гардероб: комбінуйте їх із масивними байкерськими чоботами та простим топом для балансу.
Джинсові бермуди
Денім завжди залишається в моді, а в цьому сезоні він набуває форми бермуд. Найкращий вигляд вони мають у поєднанні з романтичною блузою з воланами або прозорими деталями.
Додайте кокетливі босоніжки — і отримаєте легкий літній образ із нотками ностальгії.
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