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Камбек 2000-х — чому шорти-бермуди знову в топі

18 лютого 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Забутий тренд 2000-х — шорти-бермуди повертаються в моду
Дівчина в шортах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Оновлені шорти-бермуди з 2000-х років знову в центрі уваги, і тепер вони правлять модними подіумами та вулицями міст. Зручні, стильні та універсальні — ці шорти повернулися у найрізноманітніших варіаціях: від карго до деніму, від класики до футуризму.

У Vogue розповіли, як їх носити цього сезону, щоб мати актуальний вигляд.

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Шорти карго

Вільний крій, місткі кишені та атмосфера розслабленого шику – шорти карго знову в грі. Їх можна носити по-різному: наприклад, поєднувати з босоніжками на підборах і блискучою блузою, що додасть образу нотки гламуру. Такий контраст робить комплект особливо ефектним.

Шорти карго набирають шаленої популярності
Шорти карго. Фото: Vogue

Бежеві бермуди

Якщо хочеться стильного, але лаконічного образу, обирайте бежеві бермуди з цікавим кроєм. У парі зі смугастою сорочкою та класичними туфлями вони легко впишуться навіть у дрес-код офісу. Це елегантний спосіб носити тренд, не виходячи за рамки класики.

Бежеві бермуди впишуться у будь-який стиль
Бежеві бермуди. Фото: Vogue

Білі бермуди

Легкість і простота — ось головні переваги білих бермуд. Вони чудово працюють у монохромних луках: додайте до них трикотажний кардиган у тон і мінімалістичні босоніжки, і готово — стильний образ без зайвих деталей.

Білі шорти-бермуди стануть універсальною річчю в гардеробі
Білі бермуди. Фото: Vogue

Спортивні бермуди з металіком

Головний елемент футуристичного стилю 2000-х — речі з металізованим ефектом. Сьогодні такі бермуди легко інтегруються в сучасний гардероб: комбінуйте їх із масивними байкерськими чоботами та простим топом для балансу.

Спортивні бермуди з металіком на кожен день
Спортивні бермуди. Фото: Vogue

Джинсові бермуди

Денім завжди залишається в моді, а в цьому сезоні він набуває форми бермуд. Найкращий вигляд вони мають у поєднанні з романтичною блузою з воланами або прозорими деталями.

Джинсові бермуди для тих, хто любить класику
Джинсові бермуди. Фото: Vogue

Додайте кокетливі босоніжки — і отримаєте легкий літній образ із нотками ностальгії.

Раніше ми писали про те, який тренд з 90-х знову в тренді.

Також ми повідомляли, що блуза з 70-х неочікувано стала підкорювати модні подіуми.

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