Забутий тренд 2000-х — шорти-бермуди повертаються в моду

Дівчина в шортах. Фото: Freepik

Оновлені шорти-бермуди з 2000-х років знову в центрі уваги, і тепер вони правлять модними подіумами та вулицями міст. Зручні, стильні та універсальні — ці шорти повернулися у найрізноманітніших варіаціях: від карго до деніму, від класики до футуризму.

У Vogue розповіли, як їх носити цього сезону, щоб мати актуальний вигляд.

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Шорти карго

Вільний крій, місткі кишені та атмосфера розслабленого шику – шорти карго знову в грі. Їх можна носити по-різному: наприклад, поєднувати з босоніжками на підборах і блискучою блузою, що додасть образу нотки гламуру. Такий контраст робить комплект особливо ефектним.

Шорти карго. Фото: Vogue

Бежеві бермуди

Якщо хочеться стильного, але лаконічного образу, обирайте бежеві бермуди з цікавим кроєм. У парі зі смугастою сорочкою та класичними туфлями вони легко впишуться навіть у дрес-код офісу. Це елегантний спосіб носити тренд, не виходячи за рамки класики.

Бежеві бермуди. Фото: Vogue

Білі бермуди

Легкість і простота — ось головні переваги білих бермуд. Вони чудово працюють у монохромних луках: додайте до них трикотажний кардиган у тон і мінімалістичні босоніжки, і готово — стильний образ без зайвих деталей.

Білі бермуди. Фото: Vogue

Спортивні бермуди з металіком

Головний елемент футуристичного стилю 2000-х — речі з металізованим ефектом. Сьогодні такі бермуди легко інтегруються в сучасний гардероб: комбінуйте їх із масивними байкерськими чоботами та простим топом для балансу.

Спортивні бермуди. Фото: Vogue

Джинсові бермуди

Денім завжди залишається в моді, а в цьому сезоні він набуває форми бермуд. Найкращий вигляд вони мають у поєднанні з романтичною блузою з воланами або прозорими деталями.

Джинсові бермуди. Фото: Vogue

Додайте кокетливі босоніжки — і отримаєте легкий літній образ із нотками ностальгії.

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