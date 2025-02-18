Забытый тренд 2000-х — шорты-бермуды возвращаются в моду

Камбэк 2000-х — почему шорты-бермуды снова в топе
Обновленные шорты-бермуды из 2000-х годов снова в центре внимания, и теперь они правят модными подиумами и улицами городов. Удобные, стильные и универсальные — эти шорты вернулись в самых разных вариациях: от карго до денима, от классики до футуризма.
В Vogue рассказали, как их носить в этом сезоне, чтобы выглядеть актуально.
Как стилизовать шорты-бермуды в своем образе
Шорты карго
Свободный крой, вместительные карманы и атмосфера расслабленного шика — шорты карго снова в игре. Их можно носить по-разному: например, сочетать с босоножками на каблуках и блестящей блузой, что добавит образу нотки гламура. Такой контраст делает комплект особенно эффектным.
Бежевые бермуды
Если хочется стильного, но лаконичного образа, выбирайте бежевые бермуды с интересным кроем. В паре с полосатой рубашкой и классическими туфлями они легко впишутся даже в дресс-код офиса. Это элегантный способ носить тренд, не выходя за рамки классики.
Белые бермуды
Легкость и простота — вот главные преимущества белых бермуд. Они отлично работают в монохромных луках: добавьте к ним трикотажный кардиган в тон и минималистичные босоножки, и готово — стильный образ без лишних деталей.
Спортивные бермуды с металликом
Главный элемент футуристического стиля 2000-х — вещи с металлизированным эффектом. Сегодня такие бермуды легко интегрируются в современный гардероб: комбинируйте их с массивными байкерскими сапогами и простым топом для баланса.
Джинсовые бермуды из джинсовой ткани
Деним всегда остается в моде, а в этом сезоне он приобретает форму бермуд. Лучше всего они выглядят в сочетании с романтичной блузой с воланами или прозрачными деталями.
Добавьте кокетливые босоножки — и получите легкий летний образ с нотками ностальгии.
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