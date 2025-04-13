Универсальные бермуды на каждый день — подходят ко всему

Девушка в шортах. Фото: freepik

В теплые весенние дни все модницы вынимают из своего гардероба шорты-бермуды. Они идеальны тем, что сочетаются почти со всем и подходят к любому событию.

Новини.LIVE расскажет, как носить бермуды в этом сезоне.

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Шорты-бермуды универсальны тем, что подходят как для официальных образов, так и для будничного или праздничного. Они идеально сочетаются почти со всем и стали одним из лучших вариантов для весны-лета 2025.

Стильные шорты-бермуды. Фото: Instagra/alinafrendiy

Приятным бонусом является и то, что классические костюмные бермуды подходят для девушек с любой фигурой. Если вы хотите стилизовать их в деловом стиле, добавьте к своему образу базовую рубашку и маскулинный пиджак с плечами-акцентами. Для завершения подойдут стильные слингбэки, а в качестве аксессуаров следует выбрать что-то элегантное и минималистичное.

Классические шорты-бермуды. Фото из Instagram

Если хотите добавить бермуды для прогулки по городу, выберите для "верха" лонгслив с открытыми плечами. А для того, чтобы подчеркнуть талию, добавьте стильный ремень, в частности из льна.

Джинсовые бермуды из джинсовой ткани. Фото из Instagram

Уже летом под бермуды идеально подойдет объемная рубашка и интересная обувь: от вьетнамок до каблуков.

Стильные бермуды на лето. Фото из Instagram

Вариантов стилизовать эти шорты множество. Все зависит от того, куда вы хотите идти в этом образе и на чем сделать акцент.

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