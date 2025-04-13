Универсальные бермуды на каждый день — подходят ко всему

Самые модные шорты-бермуды 2025 года — с ними сочетается все
В теплые весенние дни все модницы вынимают из своего гардероба шорты-бермуды. Они идеальны тем, что сочетаются почти со всем и подходят к любому событию.
Новини.LIVE расскажет, как носить бермуды в этом сезоне.
Самые популярные шорты-бермуды на весну-2025
Шорты-бермуды универсальны тем, что подходят как для официальных образов, так и для будничного или праздничного. Они идеально сочетаются почти со всем и стали одним из лучших вариантов для весны-лета 2025.
Приятным бонусом является и то, что классические костюмные бермуды подходят для девушек с любой фигурой. Если вы хотите стилизовать их в деловом стиле, добавьте к своему образу базовую рубашку и маскулинный пиджак с плечами-акцентами. Для завершения подойдут стильные слингбэки, а в качестве аксессуаров следует выбрать что-то элегантное и минималистичное.
Если хотите добавить бермуды для прогулки по городу, выберите для "верха" лонгслив с открытыми плечами. А для того, чтобы подчеркнуть талию, добавьте стильный ремень, в частности из льна.
Уже летом под бермуды идеально подойдет объемная рубашка и интересная обувь: от вьетнамок до каблуков.
Вариантов стилизовать эти шорты множество. Все зависит от того, куда вы хотите идти в этом образе и на чем сделать акцент.
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