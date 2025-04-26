Купальник из 90-х — Белла Хадид показала главный хит пляжного сезона 2025 года

Белла Хадид. Фото из Instagram

Лето уже не за горами, поэтому модницы в поиске стильного купальника. Тренды этого пляжного сезона задала Белла Хадид. Знаменитость опубликовала фотографии в купальнике, который был популярным в 90-х. Танкини, похоже, станет настоящим хитом в 2025 году.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Какой купальный будет модным этим летом

В этом сезоне немало трендов вернулись к нам из 80-90-х, среди них — купальник танкини. Именно его показала американская супермодель Белла Хадид. Она выбрала нежный белый вариант с голубым узором.

Белла Хадид в купальнике. Фото из Instagram

Белла Хадид популяризирует танкини не впервые. Ранее она также выпустила замшевый топ с разрезанным подолом, плательный халтер и дуохромный корсет. Поэтому купальник танкини имеет все шансы стать самым популярным в этом сезоне, благодаря одобрению знаменитости.

Белла Хадид в замшевом топе. Фото: Frankies Bikinis

Плательный халтер от Беллы Хадид. Фото: Frankies Bikinis

Танкини был чрезвычайно популярным в конце 90-х и 2000-х годов. Он возвращается в моду, как и многие другие тренды. Танкини становится популярным благодаря большему комфорту, по сравнению с обычными бикини.

Купальник танкини. Фото из Instagram

Черно-белый купальник танкини. Фото из Instagram

Стилизуют танкини по-разному. Низ можно подобрать в тон, или же скомбинировать с чем-то более интересным. Для тех, кто уже ждет летнюю атмосферу, подойдут топы с цветами или фруктами. Ну и конечно же, выберите легкую пляжную обувь, например, шлепанцы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие купальники выбрать на лето 2025. Они будут ультрамодными в этом сезоне.

Также мы рассказывали о том, как повторить стиль Рози Хантингтон-Уайтли. Она завораживает своей элегантностью.