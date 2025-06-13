Вещи из 2000-х, которые снова актуальны — с ними получится идеальный образ

Стильная девушка. Фото: Freepik

Этим летом все гениальное — действительно простое. Забудьте о сложных комбинациях: белая футболка и джинсы снова на пике моды. И это не просто базовый образ — это стиль, который никогда не подводит. Тренды 2000-х вернулись, но уже с новым настроением: больше свободы, больше вариантов и еще больше вдохновения.

Об этом пишет Vogue.

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Взгляните на подиум: Sacai в коллекции весна-лето 2025 снова обращается к этой классике. А еще лучше вспомните, как это делали модные иконы прошлого. Кейт Мосс еще в 90-х доказала, что обычная белая майка и джинсы могут выглядеть так, что весь мир будет восхищаться. Она добавляла лишь минимальное ожерелье, босоножки и куртку для завершенности образа. А Сиенна Миллер как настоящая королева бохо, смешивала те же джинсы и футболки с этническими украшениями, крупными серьгами, сумками с бахромой.

Сиенна Миллер. Фото: Jack

История не заканчивается на ретро-героинях. Виктория Бекхэм сегодня выбирает джинсы-клеш и заправленную футболку — сдержанно, но очень эффектно. Хейли Бибер тоже за комфорт и мешковатые джинсы с кедами Vans. А Кендалл Дженнер вышла в город в широких джинсах с подкатами, укороченной футболке и балетках. И все эти образы работают по-своему.

Виктория Бекхэм. Фото: Marc Piasecki

В этом вся магия: белая футболка и джинсы — это не просто одежда. Это чистый холст, на котором каждый может создать что-то свое. При желании можно добавить шляпу, крупные серьги или просто яркую помаду. Этот дуэт все выдержит. А главное не нужно придумывать велосипед. Просто откройте шкаф, достаньте любимые джинсы, белую футболку, и создавайте свой собственный модный сценарий лета 2025.

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