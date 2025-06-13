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Головна Мода Наймодніші шорти літа, які пасують до всього

Наймодніші шорти літа, які пасують до всього

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 08:40
Шорти ніби з Pinterest — наймодніші образи з ними на літо
Шорти. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому всі раптово закохались у піжамні шорти

Є речі, повз які просто не пройти — і піжамні шорти цього літа саме такі. Здається, ще вчора ви варили в них каву на кухні, а сьогодні вони на сторінках модних блогів і у wish-листі кожної другої дівчини.

Новини.LIVE розповість про ці трендові шорти детальніше.

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Чому всі раптово закохались у піжамні шорти

Все просто: вони легкі, зручні та мають приголомшливий вигляд — якщо правильно стилізувати. І якщо раніше ви б нізащо не вийшли в них за межі квартири, зараз це вже частина стильного міського образу.

Fashion-блогерки показали приклад: вони міксують ці "домашні" шорти з піджаками, підборами і класичними сорочками. Виходить контрастно, трохи зухвало й дуже актуально. Дуже крутий мають вигляд комплекти з тонкої бавовни чи шовку.

Піжамні шорти набувають популярності
Піжамні шорти в образі. Фото з Instagram

Якщо хочеться спробувати тренд, але не знаєте, з чого почати, то ось кілька варіантів:

  • Білі трикотажні шорти — мастхев літа. Універсальні, прості, але завжди мають охайний вигляд. Ідеальні з футболкою або кроп-топом.
  • Шорти в клітинку чи смужку — грайливі, з ноткою ретро. Добре пасують до базових речей і додають настрою.
  • Шовкові піжамні моделі — для більш "дорослого" образу. Одягніть їх із лаконічним топом і підборами — і вуаля, можна йти хоч на побачення, хоч на вечірку.

А якщо шукаєте де купити, тримайте підбірку крутих українських брендів, які точно знають, як зробити піжамні шорти стильними:

Okinuri, Jul, Gepur, Mocko, Londi, MY x MY, Stimma, DiaDia, Katsurina, BE OM DESIGN — у кожного з них є щось особливе.

Комплект з піжамним костюмом на літо
Стильний та зручний костюм. Фото: MY x MY

Запам'ятайте, що літо-2025 — час комфорту, легкості й трохи несподіваних рішень. Піжамні шорти саме те, що треба, щоб мати стильний вигляд навіть у спеку.

Раніше ми писали про те, що варто звернути на білі шорти-бермуди цього літа.

Також ми повідомляли про моду на шорти-скейтери, що теж носять у 2025 році.

літо мода тренди шорти стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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