Шорти ніби з Pinterest — наймодніші образи з ними на літо

Шорти. Фото: Freepik

Є речі, повз які просто не пройти — і піжамні шорти цього літа саме такі. Здається, ще вчора ви варили в них каву на кухні, а сьогодні вони на сторінках модних блогів і у wish-листі кожної другої дівчини.

Новини.LIVE розповість про ці трендові шорти детальніше.

Чому всі раптово закохались у піжамні шорти

Все просто: вони легкі, зручні та мають приголомшливий вигляд — якщо правильно стилізувати. І якщо раніше ви б нізащо не вийшли в них за межі квартири, зараз це вже частина стильного міського образу.

Fashion-блогерки показали приклад: вони міксують ці "домашні" шорти з піджаками, підборами і класичними сорочками. Виходить контрастно, трохи зухвало й дуже актуально. Дуже крутий мають вигляд комплекти з тонкої бавовни чи шовку.

Піжамні шорти в образі. Фото з Instagram

Якщо хочеться спробувати тренд, але не знаєте, з чого почати, то ось кілька варіантів:

Білі трикотажні шорти — мастхев літа. Універсальні, прості, але завжди мають охайний вигляд. Ідеальні з футболкою або кроп-топом.

— мастхев літа. Універсальні, прості, але завжди мають охайний вигляд. Ідеальні з футболкою або кроп-топом. Шорти в клітинку чи смужку — грайливі, з ноткою ретро. Добре пасують до базових речей і додають настрою.

— грайливі, з ноткою ретро. Добре пасують до базових речей і додають настрою. Шовкові піжамні моделі — для більш "дорослого" образу. Одягніть їх із лаконічним топом і підборами — і вуаля, можна йти хоч на побачення, хоч на вечірку.

А якщо шукаєте де купити, тримайте підбірку крутих українських брендів, які точно знають, як зробити піжамні шорти стильними:

Okinuri, Jul, Gepur, Mocko, Londi, MY x MY, Stimma, DiaDia, Katsurina, BE OM DESIGN — у кожного з них є щось особливе.

Стильний та зручний костюм. Фото: MY x MY

Запам'ятайте, що літо-2025 — час комфорту, легкості й трохи несподіваних рішень. Піжамні шорти саме те, що треба, щоб мати стильний вигляд навіть у спеку.

