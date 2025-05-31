Що одягнути під шорти-скейтери — ідеї стильних образів на літо 2025

Популярний тренд 2025 — з чим носити шорти-скейтери
В тренді цього літа будуть не тільки джинси-скейтери, а й шорти такої ж моделі. Вільний силует та мішкувата форма ідеально підійде тим, хто цінує комфорт. З шортами-скейтерами можна створювати різноманітні образи.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Як стилізувати шорти-скейтери
Якщо ви досі в пошуку речей на літо, придивіться до шортів-скейтерів. Це саме та модель, в якій буде зручно й стильно одночасно. Образи з цими шортами підійдуть на кожен день.
Під шорти-скейтери пасуватимуть короткі топи чи футболки. Якщо ж ви хочете зробити лук більш ошатним, скомбінуйте цю модель із сорочкою. Можна обрати укорочений варіант або ж заправити її за пояс. Такий образ дійсно буде мати стильний вигляд.
Під шорти-скейтери підійдуть кеди, кросівки чи шльопанці на плоскому ходу. Доповнюйте образи непомітними прикрасами та стильними сумками в тон. Експериментуйте, поки не створите той самий ідеальний аутфіт.
У прохолодніші дні лук з шортами-скейтерами можна доповнити піджаком оверсайз. Ця модель дійсно підійде усім та зробить ваше літо не тільки стильним, а й комфортним.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, з чим носити широкі джинси. Ці образи підійдуть навіть на спекотну погоду.
Також ми розповідали про те, що популярними в цьому сезоні будуть шорти-бермуди. З ними можна створювати різні образи.
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