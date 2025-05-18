Широкі джинси стануть хітом сезону — з чим їх носити влітку

Найкращі літні образи з широкими джинсами — підійдуть і в спеку
Ультрамодними цього літа будуть широкі джинси. Вони про стиль та комфорт водночас. З цією моделлю можна робити найкреативніші образи. З взуттям на підборах чи без, футболкою чи ніжною сорочкою — ці джинси можна стилізувати по-різному.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Як носити широкі джинси влітку
Широкі джинси та сорочка
На перший погляд, широкі джинси не підходять для елегантного чи романтичного образу. Насправді ж варто просто поєднати їх із сорочками. Це придасть вашому аутфіту легкості та зробить його ніжним й стильним водночас. Можна обрати укорочений варіант сорочки чи просто накинути її поверх топу.
Широкі джинси та об'ємні піджаки
На холоднішу погоду широкі джинси ідеально поєднаються з об'ємними піджаками. Зараз на піку популярності шкіряні моделі з широкими плечима. Або ж віддайте перевагу класиці — це вже справа смаку. Додайте туфлі на підборах, аби зробити образ витонченішим.
Широкі джинси й топи або футболки
Цей аутфіт буде комфортним та зручним на щодень. Вічна класика — джинси та біла футболка. Також їх можна поєднати з топом з рукавом чи без. Оберіть зручні кеди чи кросівки й додайте аксесуари для ідеального образу.
Широкі джинси будуть на піку популярності цього літа. Модницям, які віддають перевагу комфорту та стилю, точно варто звернути увагу на цю модель.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у моду цього літа повернуться джинси у стилі 70-х. Їх захочуть носити усіх.
Також ми розповідали про те, що трендовими цього сезону будуть джинси baggi. Вони були популярними у 90-х.
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