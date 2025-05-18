Широкі джинси стануть хітом сезону — з чим їх носити влітку

Дівчата у джинсах. Фото: Freepik

Ультрамодними цього літа будуть широкі джинси. Вони про стиль та комфорт водночас. З цією моделлю можна робити найкреативніші образи. З взуттям на підборах чи без, футболкою чи ніжною сорочкою — ці джинси можна стилізувати по-різному.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як носити широкі джинси влітку

Широкі джинси та сорочка

На перший погляд, широкі джинси не підходять для елегантного чи романтичного образу. Насправді ж варто просто поєднати їх із сорочками. Це придасть вашому аутфіту легкості та зробить його ніжним й стильним водночас. Можна обрати укорочений варіант сорочки чи просто накинути її поверх топу.

Широкі джинси з легкою блакитною сорочкою. Фото з Instagram

Широкі джинси з босоніжками та рожевою сорочкою. Фото з Instagram

Широкі коричневі джинси з білою укороченою сорочкою. Фото з Instagram

Широкі джинси та об'ємні піджаки

На холоднішу погоду широкі джинси ідеально поєднаються з об'ємними піджаками. Зараз на піку популярності шкіряні моделі з широкими плечима. Або ж віддайте перевагу класиці — це вже справа смаку. Додайте туфлі на підборах, аби зробити образ витонченішим.

Сині широкі джинси та чорний піджак. Фото з Instagram

Білі джинси та шкіряний піджак. Фото з Instagram

Широкі джинси та об'ємний піджак. Фото з Instagram

Широкі джинси й топи або футболки

Цей аутфіт буде комфортним та зручним на щодень. Вічна класика — джинси та біла футболка. Також їх можна поєднати з топом з рукавом чи без. Оберіть зручні кеди чи кросівки й додайте аксесуари для ідеального образу.

Широкі джинси та топ. Фото з Instagram

Біла футболка та широкі джинси. Фото з Instagram

Широкі джинси та топ з рукавом. Фото з Instagram

Широкі джинси будуть на піку популярності цього літа. Модницям, які віддають перевагу комфорту та стилю, точно варто звернути увагу на цю модель.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у моду цього літа повернуться джинси у стилі 70-х. Їх захочуть носити усіх.

Також ми розповідали про те, що трендовими цього сезону будуть джинси baggi. Вони були популярними у 90-х.