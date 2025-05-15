Джинси з 70-х, які зроблять ваш образ трендовим цього літа

У стилі 70-х — джинси, які хочуть усі модниці на літо
Якщо досі не визначилися, які джинси обрати цього літа, то зверніть увагу на модель, яка стрімко повертається в моду. Джинси з накладними кишенями знову на піку популярності, і це не просто ще один тренд — це справжній стильний камбек з характером.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Чому ці джинси такі особливі
По-перше, завдяки накладним кишеням ці джинси формують цікавий силует, додаючи об’єму там, де це доречно. Вони поєднують у собі зручність, практичність і той самий ретро-шарм, який зараз так цінується. У них є щось від 70-х, але з сучасним прочитанням — лаконічно, лінійно й дуже актуально.
Ці джинси легко комбінуються з базовими речами: короткими топами, футболками, oversize-сорочками чи навіть мінімалістичними бандо. Вони чудово підходять як для міських прогулянок, так і для розслаблених вихідних. Світлі відтінки деніму особливо пасують літньому сезону, додаючи образу легкості й невимушеності.
Якщо класичні mom-джинси вам трохи набридли, а скіні здаються занадто обтягуючими — ця модель стане ідеальною альтернативою. Зручні, модні й з характером, вони впишуться в гардероб кожної, хто цінує комфорт і стиль.
Спробуйте додати їх у свій образ і побачите, як зміниться загальне враження. Джинси з накладними кишенями, можливо, ваш новий фаворит цього літа.
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