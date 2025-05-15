Джинси з 70-х, які зроблять ваш образ трендовим цього літа

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Якщо досі не визначилися, які джинси обрати цього літа, то зверніть увагу на модель, яка стрімко повертається в моду. Джинси з накладними кишенями знову на піку популярності, і це не просто ще один тренд — це справжній стильний камбек з характером.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому ці джинси такі особливі

По-перше, завдяки накладним кишеням ці джинси формують цікавий силует, додаючи об’єму там, де це доречно. Вони поєднують у собі зручність, практичність і той самий ретро-шарм, який зараз так цінується. У них є щось від 70-х, але з сучасним прочитанням — лаконічно, лінійно й дуже актуально.

Джинси з накладними кишенями. Фото з Instagram

Ці джинси легко комбінуються з базовими речами: короткими топами, футболками, oversize-сорочками чи навіть мінімалістичними бандо. Вони чудово підходять як для міських прогулянок, так і для розслаблених вихідних. Світлі відтінки деніму особливо пасують літньому сезону, додаючи образу легкості й невимушеності.

Якщо класичні mom-джинси вам трохи набридли, а скіні здаються занадто обтягуючими — ця модель стане ідеальною альтернативою. Зручні, модні й з характером, вони впишуться в гардероб кожної, хто цінує комфорт і стиль.

Світлі джинси. Фото з Instagram

Спробуйте додати їх у свій образ і побачите, як зміниться загальне враження. Джинси з накладними кишенями, можливо, ваш новий фаворит цього літа.

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