Джинсы из 70-х, которые сделают ваш образ трендовым этим летом

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Если до сих пор не определились, какие джинсы выбрать этим летом, то обратите внимание на модель, которая стремительно возвращается в моду. Джинсы с накладными карманами снова на пике популярности, и это не просто еще один тренд — это настоящий стильный камбэк с характером.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Почему эти джинсы такие особенные

Во-первых, благодаря накладным карманам эти джинсы формируют интересный силуэт, добавляя объема там, где это уместно. Они сочетают в себе удобство, практичность и тот самый ретро-шарм, который сейчас так ценится. В них есть что-то от 70-х, но с современным прочтением — лаконично, линейно и очень актуально.

Джинсы с накладными карманами. Фото из Instagram

Эти джинсы легко комбинируются с базовыми вещами: короткими топами, футболками, oversize-рубашками или даже минималистичными бандо. Они прекрасно подходят как для городских прогулок, так и для расслабленных выходных. Светлые оттенки денима особенно подходят летнему сезону, добавляя образу легкости и непринужденности.

Если классические mom-джинсы вам немного надоели, а скинни кажутся слишком обтягивающими — эта модель станет идеальной альтернативой. Удобные, модные и с характером, они впишутся в гардероб каждой, кто ценит комфорт и стиль.

Светлые джинсы. Фото из Instagram

Попробуйте добавить их в свой образ и увидите, как изменится общее впечатление. Джинсы с накладными карманами, возможно, ваш новый фаворит этого лета.

Ранее мы писали о том, в каких джинсах часто можно увидеть Кейт Миддлтон.

Также мы сообщали о джинсах, которые обожает голливудская звезда Дженнифер Энистон.