Широкие джинсы станут хитом сезона — с чем их носить летом

Лучшие летние образы с широкими джинсами — подойдут и в жару
Ультрамодными этим летом будут широкие джинсы. Они о стиле и комфорте одновременно. С этой моделью можно делать самые креативные образы. С обувью на каблуках или без, футболкой или нежной рубашкой — эти джинсы можно стилизовать по-разному.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как носить широкие джинсы летом
Широкие джинсы и рубашка
На первый взгляд, широкие джинсы не подходят для элегантного или романтического образа. На самом деле, стоит просто совместить их с рубашками. Это придаст вашему аутфиту легкости и сделает его нежным и стильным одновременно. Можно выбрать укороченный вариант рубашки или просто накинуть ее поверх топа.
Широкие джинсы и объемные пиджаки
На более холодную погоду широкие джинсы идеально сочетаются с объемными пиджаками. Сейчас на пике популярности кожаные модели с широкими плечами. Или же отдайте предпочтение классике — это уже дело вкуса. Добавьте туфли на каблуке, чтобы сделать образ более утонченным.
Широкие джинсы и топы или футболки
Этот аутфит будет комфортным и удобным на каждый день. Вечная классика — джинсы и белая футболка. Также их можно совместить с топом с рукавом или без. Выберите удобные кеды или кроссовки и добавьте аксессуары для идеального образа.
Широкие джинсы будут на пике популярности этим летом. Модницам, которые предпочитают комфорт и стиль, точно стоит обратить внимание на эту модель.
Напомним, ранее мы писали о том, что в моду этим летом вернутся джинсы в стиле 70-х. Их захотят носить все.
Также мы рассказывали о том, что трендовыми в этом сезоне будут джинсы baggi. Они были популярны в 90-х.
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