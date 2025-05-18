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Лучшие летние образы с широкими джинсами — подойдут и в жару

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Дата публикации 18 мая 2025 11:15
Широкие джинсы станут хитом сезона — с чем их носить летом
Девушки в джинсах. Фото: Freepik

Ультрамодными этим летом будут широкие джинсы. Они о стиле и комфорте одновременно. С этой моделью можно делать самые креативные образы. С обувью на каблуках или без, футболкой или нежной рубашкой — эти джинсы можно стилизовать по-разному.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как носить широкие джинсы летом

Широкие джинсы и рубашка

На первый взгляд, широкие джинсы не подходят для элегантного или романтического образа. На самом деле, стоит просто совместить их с рубашками. Это придаст вашему аутфиту легкости и сделает его нежным и стильным одновременно. Можно выбрать укороченный вариант рубашки или просто накинуть ее поверх топа.

Ідеї для образів з широкими джинсами
Широкие джинсы с легкой голубой рубашкой. Фото из Instagram
Ідеї для образів з широкими джинсами
Широкие джинсы с босоножками и розовой рубашкой. Фото из Instagram
Ідеї для образів з широкими джинсами
Широкие коричневые джинсы с белой укороченной рубашкой. Фото из Instagram

Широкие джинсы и объемные пиджаки

На более холодную погоду широкие джинсы идеально сочетаются с объемными пиджаками. Сейчас на пике популярности кожаные модели с широкими плечами. Или же отдайте предпочтение классике — это уже дело вкуса. Добавьте туфли на каблуке, чтобы сделать образ более утонченным.

Ідеї для образів з широкими джинсами
Синие широкие джинсы и черный пиджак. Фото из Instagram
Ідеї для образів з широкими джинсами
Белые джинсы и кожаный пиджак. Фото из Instagram
Ідеї для образів з широкими джинсами
Широкие джинсы и объемный пиджак. Фото из Instagram

Широкие джинсы и топы или футболки

Этот аутфит будет комфортным и удобным на каждый день. Вечная классика — джинсы и белая футболка. Также их можно совместить с топом с рукавом или без. Выберите удобные кеды или кроссовки и добавьте аксессуары для идеального образа.

Ідеї для образів з широкими джинсами
Широкие джинсы и топ. Фото из Instagram
Ідеї для образів з широкими джинсами
Белая футболка и широкие джинсы. Фото из Instagram
Ідеї для образів з широкими джинсами
Широкие джинсы и топ с рукавом. Фото из Instagram

Широкие джинсы будут на пике популярности этим летом. Модницам, которые предпочитают комфорт и стиль, точно стоит обратить внимание на эту модель.

Напомним, ранее мы писали о том, что в моду этим летом вернутся джинсы в стиле 70-х. Их захотят носить все.

Также мы рассказывали о том, что трендовыми в этом сезоне будут джинсы baggi. Они были популярны в 90-х.

мода тренды Джинсы широкие джинсы штаны
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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