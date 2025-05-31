Что надеть под шорты-скейтеры — идеи стильных образов на лето 2025

Девушка в шортах. Фото: Freepik

В тренде этим летом будут не только джинсы-скейтеры, но и шорты такой же модели. Свободный силуэт и мешковатая форма идеально подойдет тем, кто ценит комфорт. С шортами-скейтерами можно создавать разнообразные образы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как стилизовать шорты-скейтеры

Если вы до сих пор в поиске вещей на лето, присмотритесь к шортам-скейтерам. Это именно та модель, в которой будет удобно и стильно одновременно. Образы с этими шортами подойдут на каждый день.

Образ с шортами-скейтерами. Фото из Instagram

Под шорты-скейтеры будут идти короткие топы или футболки. Если же вы хотите сделать лук более нарядным, скомбинируйте эту модель с рубашкой. Можно выбрать укороченный вариант или заправить ее за пояс. Такой образ действительно будет выглядеть стильно.

Образ с шортами-скейтерами и рубашкой. Фото из Instagram

Под шорты-скейтеры подойдут кеды, кроссовки или шлепанцы на плоском ходу. Дополняйте образы неброскими украшениями и стильными сумками в тон. Экспериментируйте, пока не создадите тот самый идеальный аутфит.

Образ с шортами-скейтерами, кедами и футболкой. Фото из Instagram

В более прохладные дни лук с шортами-скейтерами можно дополнить пиджаком оверсайз. Эта модель действительно подойдет всем и сделает ваше лето не только стильным, но и комфортным.

Напомним, ранее мы писали о том, с чем носить широкие джинсы. Эти образы подойдут даже на жаркую погоду.

Также мы рассказывали о том, что популярными в этом сезоне будут шорты-бермуды. С ними можно создавать разные образы.