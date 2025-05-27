Цього літа без бермуд не обійтись — з чим їх поєднувати

Дівчина в джинсових шортах. Фото: Freepik

Ще недавно джинсові шорти-бермуди були чимось звичним і непримітним — зручні, трохи грубуваті, для поїздки на дачу чи на прогулянку з собакою. Але весна-літо 2025 усе змінила. Тепер це не просто одяг на щодень, а справжня модна база. Їх можна побачити навіть на світських подіях — модниці вдягають їх і під каблуки, і під піджаки, не втрачаючи витонченості.

Новини.LIVE розповість, з чим їх поєднувати.

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Світлі джинсові шорти, сорочка, кілька прикрас і ви вже не просто вийшли з дому, а зробили стильну заяву. Якщо хочеться трохи драйву, то можна додати ботильйони. А для жіночнішого варіанта підійдуть босоніжки на підборах.

Джинсові шорти-бермуди. Фото з Instagram

Також шорти-бермуди можна носити з блейзером. Такий варіант підкорює street style, адже має зухвалий, хоч і продуманий образ. Шорти можуть бути з потертостями, високою талією або широкими штанинами. Додаємо піджак і взуття з гострим носом і маємо образ, який працює завжди.

Розкішний костюм. Фото з Instagram

Шорти-бермуди та принти

Для тих, хто любить експерименти, — це ідеальне рішення. Вибирайте моделі з широкими штанинами, додавайте блузи з принтом (леопард, зебра чи навіть щось абстрактне) і не забувайте про аксесуари. Шкіряна куртка, сонцезахисні окуляри, мокасини з шкарпетками — усе це тільки підсилить характер образу.

Футболка з принтом. Фото з Instagram

Отже, можемо сміливо заявити, що шорти-бермуди повернулися і тепер це не просто одяг, а ціле модне полотно, на якому ви самі малюєте, ким бути сьогодні.

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