Улюблений бренд одягу знаменитостей — чому усі обирають саме його

Речі. Фото: Freepik

У світ розкоші важко ввірватися. Тут усе давно поділено між іменами, які стали легендами ще до нашого народження. Hermès, Chanel, Louis Vuitton — ці бренди не просто про речі, вони про статус. І от серед цього елітного клубу з’являється хтось новий. Просто тихо — ідеально скроєний піджак, сумка, що лягає в руку як продовження вас, і кашемір, який важко забути. Це The Row.

Про це пише Vogue.

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Коли сестри Олсен — ті самі з дитячих фільмів — у 2006 році вирішили створити одяг, усі скептично знизали плечима. Але минуло не так вже й багато часу і тепер їхній бренд носять ті, хто не говорить про стиль, а просто має його. Актори, режисери, редактори. Люди, які розуміють моду не як шоу, а як інструмент. Не для того, щоб привернути увагу, а щоб відчути себе собою.

Зої Кравіц. Фото: Vogue

The Row — це не про тренди. Це про тишу. Про той момент, коли ви стоїте у примірочній і не бачите вау-ефекту, а просто відчуваєте: ця річ ваша. Ідеальний крій, ніде нічого не тисне, тканина дихає разом із вами. Саме це й стало відповіддю на втому від блискучих логотипів і кричущих речей. У 2024-му весь світ заговорив про "тиху розкіш", і The Row раптом опинився в центрі уваги. Хоча сам бренд нічого не зробив для цього.

Це одна з найцікавіших парадоксів: повна відмова від маркетингу і як результат все одно шалена популярність. Сестри не ходять по інтерв’ю, не виходять у світське життя, не "будують бренд". Вони просто створюють одяг. І роблять це так добре, що світ не може відірвати очей. Люди самі знаходять The Row. Самі закохуються. Самі купують.

Гейлі Бібер. Фото: Vogue

Їхня сумка Margaux — без єдиного лого — стала найжаданішим аксесуаром року. Люди шукали її не тому, що вона тренд, а тому, що вона справжня. А ще тому, що вона говорить про людину більше, ніж будь-яка фраза. Вона каже: "Я знаю, що вибираю".

Сумка Margaux від The Row. Фото: Vogue

The Row це як одяг з майбутнього, де не потрібно нічого доводити. Де стиль — це тиша, а якість — це не привілей, а основа. І головне, що речі цього бренду живуть довго. Тому що мода може бути не про шум, а про себе.

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