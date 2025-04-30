Любимый бренд одежды знаменитостей — почему все выбирают именно его

Вещи. Фото: Freepik

В мир роскоши трудно ворваться. Здесь все давно поделено между именами, которые стали легендами еще до нашего рождения. Hermès, Chanel, Louis Vuitton — эти бренды не просто о вещах, они о статусе. И вот среди этого элитного клуба появляется кто-то новый. Просто тихо — идеально скроенный пиджак, сумка, которая ложится в руку как продолжение вас, и кашемир, который трудно забыть. Это The Row.

Об этом пишет Vogue.

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Чем особенный именно этот бренд одежды

Когда сестры Олсен — те самые из детских фильмов — в 2006 году решили создать одежду, все скептически пожали плечами. Но прошло не так уж много времени и теперь их бренд носят те, кто не говорит о стиле, а просто имеет его. Актеры, режиссеры, редакторы. Люди, которые понимают моду не как шоу, а как инструмент. Не для того, чтобы привлечь внимание, а чтобы почувствовать себя собой.

Зои Кравиц. Фото: Vogue

The Row — это не про тренды. Это о тишине. О том моменте, когда вы стоите в примерочной и не видите вау-эффекта, а просто чувствуете: эта вещь ваша. Идеальный крой, нигде ничего не давит, ткань дышит вместе с вами. Именно это и стало ответом на усталость от блестящих логотипов и кричащих вещей. В 2024-м весь мир заговорил о "тихой роскоши", и The Row вдруг оказался в центре внимания. Хотя сам бренд ничего не сделал для этого.

Это один из самых интересных парадоксов: полный отказ от маркетинга и как результат все равно бешеная популярность. Сестры не ходят по интервью, не выходят в светскую жизнь, не "строят бренд". Они просто создают одежду. И делают это так хорошо, что мир не может оторвать глаз. Люди сами находят The Row. Сами влюбляются. Сами покупают.

Хейли Бибер. Фото: Vogue

Их сумка Margaux — без единого лого — стала самым желанным аксессуаром года. Люди искали ее не потому, что она тренд, а потому, что она настоящая. А еще потому, что она говорит о человеке больше, чем любая фраза. Она говорит: "Я знаю, что выбираю".

Сумка Margaux от The Row. Фото: Vogue

The Row это как одежда из будущего, где не нужно ничего доказывать. Где стиль — это тишина, а качество — это не привилегия, а основа. И главное, что вещи этого бренда живут долго. Потому что мода может быть не про шум, а о себе.

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