Позачасові речі з гардероба француженки — завжди актуальні

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Що робить стиль француженок таким особливим? Усе просто: вони вміють вдягатися без зайвих зусиль, але так, що здається — перед вами обкладинка модного журналу. При чому стильним допоможуть залишатись прості і базові речі. Ті самі, що є в гардеробі кожної з нас.

В Elle переглянули весняні образи паризьких інфлюенсерок і розповіли, які речі точно знадобляться.

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Бежевий тренч

Який би верхній одяг не з’являвся на подіумах — прозорі плащі, об’ємні куртки чи спортивні бомбери — класичний тренч з бежевого текстилю не здає позицій. Француженки обирають вільні моделі в теплих пісочних відтінках, комбінують з денімом, прямими спідницями чи сукнями.

Тренч. Фото з Instagram

Темні джинси

Неважливо, який фасон — кльош, бойфренди чи mom fit — головне, щоб колір був глибокий. Саме темний денім зараз на піку популярності в Парижі. Він додає образу елегантності й дозволяє легко перейти від кежуал до чогось серйознішого. Ідеально для тих, хто хоче мати стильний, але не надто офіційний вигляд.

Темні джинси. Фото з Instagram

Біла сорочка

Універсальний солдат гардероба. Француженки носять як класичні сорочки в талію, так і oversize варіанти. Поверх жакет або жилетка, а вниз джинси чи навіть капрі (так, вони знову в моді). І найважливіше: вона завжди має свіжий вигляд.

Біла сорочка. Фото з Instagram

Блейзер

Коли не знаєте, що накинути зверху, беріть блейзер. У Парижі це буквально паличка-виручалочка: з ним будь-який лук стає цілісним. Найчастіше обирають щільні тканини, класичний крій і глибокі кольори — сірий, шоколад, бордо. Ідеально підходить як на каву з подругою, так і на співбесіду.

Блейзер. Фото з Instagram

Двоколірні балетки

Це як підпис, бо впізнати його легко з першого погляду. Балетки у світлому кольорі з темним носиком давно стали символом парижанок. Вони зручні, жіночні й ніколи не виходять з моди. Таке враження, ніби саме це взуття придумали для того, щоб бігати між пекарнею і галереєю мистецтв.

Двоколірні балетки. Фото з Instagram

Хочете трохи більше французького шарму у своє життя? Почніть з цих п’яти речей і ваша весна точно стане трохи стильнішою.

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