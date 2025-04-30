Вневременные вещи из гардероба француженки — всегда актуальны

Стильная девушка. Фото: Freepik

Что делает стиль француженок таким особенным? Все просто: они умеют одеваться без лишних усилий, но так, что кажется — перед вами обложка модного журнала. Причем стильным помогут оставаться простые и базовые вещи. Те самые, что есть в гардеробе каждой из нас.

В Elle просмотрели весенние образы парижских инфлюенсерок и рассказали, какие вещи точно пригодятся.

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Бежевый тренч

Какая бы верхняя одежда не появлялась на подиумах — прозрачные плащи, объемные куртки или спортивные бомберы — классический тренч из бежевого текстиля не сдает позиций. Француженки выбирают свободные модели в теплых песочных оттенках, комбинируя с денимом, прямыми юбками или платьями.

Тренч. Фото из Instagram

Темные джинсы

Неважно, какой фасон — клеш, бойфренды или mom fit — главное, чтобы цвет был глубокий. Именно темный деним сейчас на пике популярности в Париже. Он добавляет образу элегантности и позволяет легко перейти от кэжуал к чему-то более серьезному. Идеально для тех, кто хочет выглядеть стильно, но не слишком официально.

Темные джинсы. Фото из Instagram

Белая рубашка

Универсальный солдат гардероба. Француженки носят как классические рубашки в талию, так и oversize варианты. Поверх жакет или жилетка, а вниз джинсы или даже капри (да, они снова в моде). И самое важное: она всегда выглядит свежо.

Белая рубашка. Фото из Instagram

Блейзер

Когда не знаете, что накинуть сверху, берите блейзер. В Париже это буквально палочка-выручалочка: с ним любой лук становится целостным. Чаще всего выбирают плотные ткани, классический крой и глубокие цвета — серый, шоколад, бордо. Идеально подходит как на кофе с подругой, так и на собеседование.

Блейзер. Фото из Instagram

Двухцветные балетки

Это как подпись, потому что узнать его легко с первого взгляда. Балетки в светлом цвете с темным носиком давно стали символом парижанок. Они удобные, женственные и никогда не выходят из моды. Такое впечатление, будто именно эту обувь придумали для того, чтобы бегать между пекарней и галереей искусств.

Двухцветные балетки. Фото из Instagram

Хотите немного больше французского шарма в свою жизнь? Начните с этих пяти вещей и ваша весна точно станет немного стильнее.

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