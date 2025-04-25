Як зібрати базовий гардероб на літо — речі, що точно знадобляться

Дівчина в літньому образі. Фото: Freepik

Літо вже на порозі, а це означає, що настав час освіжити гардероб і налаштувати себе на новий сезон. Якщо зима — це про комфорт і теплі обійми одягу, то літо — це про легкість, свободу та можливість пограти з кольорами, формами й фактурами.

Новини.LIVE розповість, які трендові речі знадобляться цього літа.

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Сукні

У літньому гардеробі без сукні — як без сонця на пляжі. Цього року дизайнери вирішили, що настав час вийти за межі звичного: пастельні тони, асиметрія, легкі тканини, що майорять за вітром, і прозорі акценти. Є варіанти для тих, хто любить мінімалізм, і для тих, хто готовий до експериментів.

Сукня. Фото з Instagram

Топи

Влітку без топів нікуди. Базові завжди в строю, але цього року цікавіше подивитися в бік нетипових фасонів. В моді бандо, лляні варіанти, мереживо та моделі на зав'язках. Є мінімалістичні для любителів класики, а є такі, що точно привернуть увагу. Під будь-який настрій і образ — вибирайте, що більше до душі.

Топ. Фото з Instagram

Спідниці

Щойно стає тепло, спідниці повертають собі головні позиції. Цього літа — чим більше варіантів, тим краще. Прозорі, довгі до п’ят, шовкові, деконструктивного крою — можна міксувати з будь-яким взуттям і аксесуарами. А головне без обмежень і правил.

Спідниця червона. Фото з Instagram

Сумки

Сумка — це не просто річ для дрібниць, це головний акцент в образі. Цього літа дизайнери пропонують гратися з формами, кольорами та матеріалами. Ставка на незвичне — те, що треба.

Велика сумка. Фото з Instagram

Взуття

Цього сезону головне легкість. В’єтнамки на підборах, балетки зі шкіри, босоніжки на тонких ремінцях чи взуття з сітки — все це про літо-2025. Вибирайте ті пари, які подарують комфорт і доповнять ваш образ. Тут одна пара може зробити цілий лук і це факт.

Босоніжки. Фото з Instagram

Купальники

Пляжний сезон близько, тому саме час обрати купальник. Але головне це не тренди, а те, в чому ви будете почуватися комфортно. Вибір є: бікіні, монокіні, нюдові або яскраві варіанти — знайдеться для кожної.

Купальник. Фото з Instagram

Трикотаж

Тонкі кардигани, поло з рукавами чи легкі джемпери — саме те, що треба для вечірніх прогулянок. Ідеально підійде для тих моментів, коли вітерець хочеться зустріти стильно.

Трикотажні костюми. Фото з Instagram

Літо — час грати зі стилем, пробувати нове і бути сміливішою в модних виборах.

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